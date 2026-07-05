पुणे

Pune Rain Alert: पुणे जिल्ह्यात रेड अलर्ट! अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यामुळे सोमवारी सर्व शाळांना सुट्टी; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय

IMD issues red alert for Pune heavy rainfall: हवामान विभागाचा रेड अलर्ट जाहीर; अतिवृष्टीच्या धोक्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत पुणे जिल्ह्यातील सर्व शाळांना सोमवारी सुट्टी
Heavy Rain Warning: Pune Schools Shut After IMD Issues Red Alert

Heavy Rain Warning: Pune Schools Shut After IMD Issues Red Alert

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-डी.के. वळसे पाटील

मंचर : हवामान विभागाने सोमवारी (ता. ६) पुणे जिल्ह्यासाठी 'रेड अलर्ट' जारी केल्याने संभाव्य अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सर्व शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती जितेंद्र डुडी यांनी दिली.

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