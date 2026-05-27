Pune Car Accident : पुण्यात पुन्हा 'ड्रिंक अँड ड्राईव्ह'चा थरार; दारूच्या नशेत 19 वर्षीय तरुणाने भरधाव चालवली कार, गाडी थेट गरवारे पुलावरून कोसळली खाली

पुणे : शहरात पुन्हा एकदा 'ड्रिंक अँड ड्राईव्ह'ची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. दारूच्या नशेत असलेल्या १९ वर्षीय तरुणाने भरधाव कार चालवत अपघात घडवून आणला. वेग नियंत्रणाबाहेर गेल्याने कारने गरवारे पुलावरील रेलिंग तोडले आणि पुलाच्या पलीकडे जाऊन खाली (Garware Bridge car crash Pune) कोसळली. .सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. या प्रकरणी डेक्कन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून अथर्व अमित जैन (वय १९) असे आरोपी तरुणाचे नाव आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना २५ मे रोजी रात्री सुमारे १.३० वाजण्याच्या सुमारास छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ घडली. आरोपी तरुण हा डेक्कन जिमखाना परिसरातून जंगली महाराज रस्त्याने त्याची कार (एमएच ३१ एफआर ५८६३) चालवत जात होता. रात्रीची वेळ असल्याने रस्ता तुलनेने मोकळा होता. मात्र, तो बेदरकारपणे आणि भरधाव वेगाने वाहन चालवत असल्याचे सांगितले जात आहे..गरवारे पुलावरून गुडलक चौकाच्या दिशेने जात असताना चालकाला वाहनावरील नियंत्रण सुटले. दारूच्या नशेत असल्याने कार थेट पुलावरील रेलिंगवर आदळली. धडकेचा वेग इतका जबरदस्त होता की, रेलिंग तोडून कार पुलाच्या पलीकडे खाली कोसळली..अपघातानंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली. रात्रीची वेळ असूनही हा परिसर रहदारीचा असल्याने स्थानिक नागरिक आणि इतर वाहन चालकांनी घटनास्थळी मोठी गर्दी केली. सुदैवाने या अपघातात चालकाव्यतिरिक्त अन्य कोणीही जखमी झाले नाही. या घटनेची माहिती मिळताच डेक्कन पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी संबंधित तरुणाला नोटीस बजावली असून या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.