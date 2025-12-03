Pune Drunk And Drive Case : मद्यधुंद वाहनचालकाची येरवडा कारागृहात रवानगी; व्हॅले पार्किंग करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याला चिरडल्याचे प्रकरण!

पुणे : मद्यधुंद अवस्थेत भरधाव चारचाकी चालवून व्हॅले पार्किंग करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याला चिरडल्याप्रकरणी वाहनचालकाची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे. प्रताप ऊर्फ प्रतापसिंग भारतराव दाईंगडे (वय ४९, रा. धानोरी, मूळ रा. नेरूळ, नवी मुंबई) असे आरोपी वाहनचालकाचे नाव आहे. या अपघातात सतेंद्र मोती मंडल (वय ३०, रा. वडगाव शेरी, मूळ रा. बिहार) या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला आहे. आरोपीने कुठे मद्यप्राशन केले होते; तसेच त्याने अमली पदार्थाचे सेवन केले होते का, याचा तपास येरवडा पोलिस करत आहेत..Pune Drink-and-Drive Accident : पुण्यात पुन्हा 'ड्रिंक अँड ड्राईव्ह'! भीषण अपघातात तरुणाचा मृत्यू, मद्यधुंद चालकाला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात.ही घटना रविवारी (ता. ३०) दुपारी पावणेतीनच्या सुमारास कल्याणीनगर येथील हॉटेल टॉईटच्या आवारात घडली. या प्रकरणी हॉटेलच्या कार्यकारी व्यवस्थापकाने येरवडा पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. आरोपीने जास्त मद्यप्राशन केल्याने तक्रारदारांनी त्याला कॅबने घरी जाण्याची किंवा चालकाची सेवा घेण्याची विनंती केली होती. मात्र, ‘मला कोणाची गरज नाही’ असे उद्दाम वक्तव्य करत त्याने विनंती धुडकावली. त्यानंतर स्वतःची आलिशान चारचाकी सुरू करून अचानक वाहनाचा वेग वाढविला आणि हॉटेलमध्ये येणाऱ्या ग्राहकांना व्हॅले पार्किंगची सेवा देणाऱ्या चालक सतेंद्र मंडल यांना जोरात धडक दिली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.