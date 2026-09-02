Pune E Bike Taxi: पुणेकरांसाठी गुड न्यूज! उबर-रॅपिडोच्या ई-बाइक टॅक्सीला वाट मोकळी? आरटीओकडे परवानगीसाठी अर्ज

पुणे: परिवहन विभागाने ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांसाठी नवी ‘ॲग्रीगेटर पॉलिसी’ लागू केल्यानंतर, आता पुण्यात ‘ई-बाइक टॅक्सी’ सेवा सुरू करण्याच्या हालचालींनी वेग घेतला आहे. उबर आणि रॅपिडो या ऑनलाईन प्रवासी सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी पुण्यात ई-बाइक टॅक्सी सुरू करण्यासाठी पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे अधिकृत परवानगी मागितली आहे..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.पुणे ‘आरटीओ’ प्रशासन यासाठी एका विशेष पथकाची स्थापना करणार आहे. हे पथक संबंधित कंपन्यांकडून शासनाच्या ॲग्रीगेटर धोरणातील मार्गदर्शक तत्त्वांचे आणि नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले जाणार आहे की नाही, याची सविस्तर तपासणी करणार आहे. प्रवाशांची सुरक्षा, ई-बाइकची तांत्रिक स्थिती, आणि आवश्यक परवाने या सर्व बाबींची या पथकाद्वारे पडताळणी केली जाणार आहे. तसेच या कंपन्यांच्या पुण्यातील कार्यालयाला देखील भेट देऊन आवश्यक ती माहिती घेऊन, त्याची खातरजमा केली जाणार आहे..उबर आणि रॅपिडोकडून पुण्यात ई-बाइक टॅक्सी सेवा सुरू करण्यासाठी अर्ज प्राप्त झाला आहे. ॲग्रीगेटर धोरणातील सर्व मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सुरक्षिततेच्या नियमांची या कंपन्यांकडून काटेकोरपणे पूर्तता केली जात आहे का, याची सविस्तर तपासणी केली जाईल. त्याचा अहवाल ‘एसटीए’ला सादर केला जाईल.- अर्चना गायकवाड, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे.Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.अंतिम निर्णय ‘एसटीए’ घेणारपुणे आरटीओ प्रशासनाने आवश्यक ती तपासणीची प्रक्रिया पूर्ण केल्यावर आपला सविस्तर अहवाल राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडे (स्टेट ट्रान्स्पोर्ट ऑथॉरिटी- एसटीए ) सुपूर्त करेल. या अहवालातील निष्कर्षांवर चर्चा झाल्यानंतरच ‘एसटीए’कडून पुण्यात उबर आणि रॅपिडोला ई-बाइक टॅक्सी व्यवसाय करण्यासाठी अंतिम मंजुरी द्यायची की नाही, याबाबतचा निर्णय घेणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.