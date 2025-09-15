Pune News : पुण्यातील शेतकऱ्याच्या अनोख्या आंदोलनाची चर्चा; तीन वेळा आमरण उपोषण करूनही दखल नाही, आता थेट कारवरच...

Summaryमुळशी तालुक्यातील शेतकरी अरुण राऊत आपल्या जमिनीवरील चुकीच्या शासकीय मोजणीविरोधात सलग चार वेळा आमरण उपोषणास बसला आहे.राऊतांचा आरोप — मोजणी अधिकाऱ्यांनी आणि प्रतिस्पर्धीने संगनमत करून त्यांची जागा चुकीच्या गटात दाखवली आणि त्यामुळे कोर्टानेही चुकीचे आदेश दिले.प्रशासनाने चूक मान्य केली असतानाही उपाय न केल्याने राऊतांनी बडतर्फीची मागणी आणि कार्यवाही न झाल्यास आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे..पुण्यात एका शेतकऱ्याचे अनोखे आंदोलन चर्चेत आहे. सलग तीन वेळा आमरण उपोषण करून देखील प्रशासनाला जाग न आल्याने मुळशी तालुक्यातील शेतकऱ्याने चक्क चारचाकी गाडीवरच उपोषणाचे बॅनर लावून पुण्यातील जमाबंदी आयुक्तांच्या कार्यलयासमोर उपोषण सुरु केले आहे. भूमापन अधिकाऱ्यांनी चुकीची मोजणी करून फसवणूक केल्याचा आरोप शेतकऱ्याने केला आहे. प्रशासनाने चूक मान्य केली आहे, मात्र त्याची अंमलबजावणी आजपर्यंत करत नसल्याने वैतागून शेतकरी चौथ्या वेळी उपोषणाला बसला आहे. मागणी मान्य झाल्याच आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे. .माहितीनुसार, मुळशी तालुक्यातील लवळे गावातील शेतकरी अरुण राऊत यांनी भूमिअभिलेख मोजणी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाईसाठी उपोषण सुरु केले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्या मूळ जागेवर घर बांधलेले असताना त्या जमिनीची शासकीय मोजणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसोबत शेजारी जागा असणाऱ्यांनी संगनमत करून त्यामध्ये परस्पर खोटा बदल केला. घर शेजाऱ्याच्या जागेवर बांधले असल्याचं कागदोपत्री दाखवुन ते कागदपत्रे कोर्टातही सादर केले. घर त्या जागेवरच नसूनही त्या कागदपत्रांवरून कोर्टाने घर पाडण्याचेही आदेशही दिले..अशा प्रकारे राऊत यांची फसवणूक आणि चक्क कोर्टाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी संबंधित भूमिलेख विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्याची मागणी राउतवाडी येथे राहणारे अरुण राऊत यांनी केली आहे. कारवाई न झाल्यास आत्मदहनाचाही इशारा देखील त्यांनी दिला आहे..याबाबत अरुण राऊत यांनी पौड तहसीलदार, पौड पोलीस ठाणे येथे आमरण उपोषण करण्याचा अर्ज केला आहे. अर्जानुसार राऊत यांचे राउतवाडी, लवळे, ता. मुळशी येथे गट नंबर ४१३मयेथे दहा गुंठे जागा आहे. त्याला लागूनच गट नंबर ४३० असून त्याचे मालक शीतल नुपूर लडकत यांच्या सोबत गेली ३७ वर्षा पासून जमिनीवरून वाद सुरु आहे. याबाबत २००६ साली शासकीय मोजणी झाली, ती मोजणी भूमी अभिलेख विभागाचे कर्मचारी हेमंत निगडे यांनी केली..त्या मोजणीची क प्रत गटाच्या नकाशा प्रमाणे केली. पण राऊत यांचे घर सीमेवर नसताना सुद्धा (गट नंबर४१३ व गट नंबर ४३०) सीमेवरवर घर असल्याचे ड्रॉइंग काढून दाखवले. त्यानंतर राऊत यांनी खात्री करायला २०२१ ला खाजगी मोजणी केली. त्यात त्यांचे घर गट न. ४१३ मध्ये दाखवले व घरा मागे म्हणजे लाईन आणि घरापासून चे अंतर २५ फूट जागा सुद्धा दाखवली. त्यानंतरही २०२३ मध्ये दोन्ही गटाच्या सरकारी मोजण्या झाल्या ती मोजणी प्रसाद तरटे आणि अंकुश जाधव यांनी केल्या असता ती पण नकाशाला ग्राह्य न धरता त्यांचे पूर्ण घर गट न. ४३० मध्ये दाखवले. असे राऊत यांचे म्हणणे आहे..वास्तविक पाहता राऊत यांचे घर गट क्रमांक 430 पासून दूर असल्याने त्यांनी हे प्रकरण मी सर्व वरिष्ठ अधिका-यान कडे पोहचवले व पौड च्या अधिका-यांना जागेवर आणून दाखवले परंतु ते फक्त मान हलवतात बाकी कुठलाही प्रतिसाद देत नाहीत. जागेबाबत पुरावा म्हणून तसे नकाशे देखील उपलब्ध आहेत. या प्रकरणा सबंधी त्यांनी शासकीय अधिकारी व प्रदिवादी यांच्या विरोधात हे प्रकरण लावून धरले आहे. अमरण उपोषण करणार असल्याने मला व माझ्या कुटुंबाच्या जिवाला धोका होण्याची शक्यता आहे, तरी याबाबत योग्य ती चौकशी करून कार्यवाही करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे..भूमिअभिलेख कार्यालयातील अधिकारी व त्या वेळी मोजणी करणारे कर्मचाऱ्यांनी प्रतिवाद्याशी संगनमत करुन विनाकारण त्रास देण्याच्या हेतूने मोजणी नकाशामध्ये घर नसताना सुद्धा नकाशामध्ये दाखवण्यात आले आहे. भूमिअभिलेख मोजणी अधिकाऱ्यांकडून कडून मोजणी संदर्भात सुनावणी बाबत योग्य तो निर्णय देण्यात टाळाटाळ करण्यात येत असून चुकीचे काम केल्यास संबंधित 3 मोजणी अधिकारी आणि प्रतिवादी याच्यावर यांची चौकशी करून कार्यवाही न झाल्यास सहकुटुंब आज रोजी १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी अमरण उपोषणास बसणार आहे, हे सगळ करून पण न्याय नाही मिळाला तर मी विष पिऊन आत्मदहन करणार करणार असल्याचा इशारा राऊत यांनी दिला आहे..FAQQ1: प्रकरण कोणत्या गावात आणि किती जमीनबद्दल आहे?A: प्रकरण लवळे (मुळशी तालुका) येथील राऊतवाडी गावाशी संबंधित आहे; अर्जानुसार गट क्र. 413 मध्ये 10 गुंठे जमीन नमूद आहे.Q2: शेतकऱ्याचा मुख्य तक्राराचा मुद्दा काय आहे?A: शेतकऱ्याचा म्हणणं — शासकीय मोजणीतील कर्मचाऱ्यांनी आणि प्रतिवादीने संगनमत करून त्यांचे घर चुकीच्या गटात दाखवले आणि त्यामुळे न्यायविहित हक्क हरवला.Q3: प्रशासनाने काही मान्य केले आहे का?A: वृत्तानुसार प्रशासनाने मोजणीतील चूक मान्य केल्याचे सांगितले आहे, परंतु आवश्यक अंमलबजावणी किंवा दखल अद्याप झालेली नाही.Q4: राऊतांनी काय अपेक्षा/मागणी ठेवली आहे?A: ते संबंधित भूमिलेख मोजणी अधिकारी व कर्मचारी बडतर्फ करून चौकशी व योग्य दुरुस्ती करण्याची मागणी करत आहेत.Q5: कायदेशीर मार्ग कोणते वापरता येतील?A: रेकॉर्ड व नकाशे सादर करून भूमिलेख विभागात पुनर्मोजणी/अर्ज, जिल्हा स्तरीय अधिकारी किंवा जमाबंदी आयुक्तांकडे तक्रार, तसेच आवश्यक असल्यास नागरी/भूमि कोर्टात पुनर्विचाराचे अर्ज करता येतात. (वकीलाचा सल्ला घेणे उपयुक्त.)Q6: लोकांनी अथवा शेतकऱ्याच्या कुटुंबाने काय करावे जर आत्महानीचा इशारा असेल?A: त्वरित स्थानिक पोलिस स्टेशन आणि आपत्कालीन सेवेचा संपर्क (भारतात 112) करा, वैद्यकीय व मानसिक आरोग्य मदत देणाऱ्या सेवांना कळवा, आणि शेतकऱ्याला शांत करुन तात्काळ व्यावसायिक मदत मिळवून द्या. Q7: पुढे काय घडू शकते — प्रशासनाने तातडीने उपाय केले नाही तर?A: शेतकऱ्याने उपोषण व धमक्या वाढवल्यास प्रकरण तिन्ही बाजूंनी तणावाचे बनू शकते; प्रशासनाकडून त्वरित समाधान न मिळाले तर कायदेशीर लढा किंवा जनआंदोलनाचे पर्याय उभे राहू शकतात — त्यामुळे तातडीने चौकशी व मध्यस्थी महत्त्वाची आहे. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.