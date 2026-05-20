पुण्यात टोळीयुद्ध थांबेना! वनराजच्या हत्येनंतर २० महिन्यात आंदेकर टोळीनं तिघांना संपवलं, अजून किती बळी जाणार?

पुण्यात पुन्हा एकदा आंदेकर खून प्रकरणात एकाची हत्या करण्यात आल्याची घटना घडलीय. भरदिवसा बिबवेवाडी इथं आंदेकर खून प्रकरणातील आरोपीच्या भावाची गोळी झाडून हत्या झाल्यानं खळबळ उडाली आहे. आतापर्यंत या प्रकरणात आंदेकर टोळीकडून एक दोन नव्हे तर तिघांची हत्या करण्यात आलीय. यात आंदेकरांच्या नातवाचाही समावेश आहे. वनराज आंदेकरची हत्या १ सप्टेंबर २०२४ रोजी झाली होती. त्यानंतर आतापर्यंत आयुष कोमकर, गणेश काळे आणि आता अक्षय म्हस्के याची हत्या झालीय. Gang war in Pune refuses to stop Andekar gang linked violence raises concern.बालाजीनगर इथं भरदिवसा गोळीबाराच्या घटनेनं पुणे हादरलं आहे. आंदेकर टोळीकडून वनराज आंदेकर खून प्रकरणातील आरोपीचा भाऊ अक्षय म्हस्के याची हत्या करण्यात आलीय. यामुळे पुन्हा एकदा टोळीयुद्धाचा भडका उडण्याची शक्यता आहे..वनराज आंदेकर याची कौटुंबिक वाद आणि वर्चस्ववादातून हत्या झाली होती. नाना पेठेत वनराज आंदेकरवर गोळीबार आणि कोयत्याने सपासप वार केले होते. या प्रकरणी वनराजची बहीण संजीवनी कोमकर, मेहुणे जयंत कोमकर आणि गणेश कोमकर यांच्यासह सोमनाथ गायकवाड यांना अटक केली होती..पुणे हादरलं! बालाजीनगरात भरदिवसा आंदेकर टोळीचा गोळीबार, आरोपीच्या भावाची हत्या.२०२४मध्ये वनराजच्या हत्येनंतर २०२५ला एक वर्ष पूर्ण होताच आंदेकर टोळीनं हत्येचा बदला म्हणून नातवालाच संपलं होतं. ऐन गणेशोत्सवात ५ सप्टेंबर २०२५ रोजी नाना पेठेत वनराज आंदेकर खून प्रकरणातील आरोपी गणेश कोमकरचा मुलगा आयुषची आंदेकर टोळीने हत्या केली..आयुष कोमकर याच्या हत्येनंतर दोन महिन्याच्या आतच आणखी एकाची हत्या केली गेली. रिक्षाचालक गणेश काळे याला भरदिवसा गोळीबार करत आणि कोयत्यानं वार करत संपवण्यात आलं. १ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आंदेकर-कोमकर टोळीयुद्धात दुसरा बळी गेला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.