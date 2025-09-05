Vanraj Andekar vs Govind Komkar: नाना पेठेत थरार! वर्षभरानंतर बदला घेतला, नेमकं काय होतं वनराज आंदेकर प्रकरण?

गणेशोत्सवादरम्यान झालेल्या एका धक्कादायक घटनेत आंदेकर टोळीने वनराज आंदेकर यांच्या एका वर्षापूर्वी झालेल्या हत्येचा बदला घेतल्याचे वृत्त समोर आले आहे. नाना पेठेत, गणेश कोमकर यांचा मुलगा गोविंद कोमकर यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. वनराज आंदेकर यांच्यावर १ सप्टेंबर २०२४ रोजी गोळीबार आणि धारदार शस्त्रांनी प्राणघातक हल्ला करण्यात आला होता. अलिकडच्या काळात झालेल्या हत्येकडे टोळीतील शत्रुत्वाचाच एक भाग म्हणून पाहिले जात आहे, ज्यामुळे शहर हादरले आहे. मात्र नेमके हे प्रकरण काय होते, असा सवाल आता समोर येत आहे. .गणेश विसर्जनच्या पूर्वसंध्येला पुण्यात गॅंगवॉरची घटना दिसून आली आहे. पुण्यातील नाना पेठेत एका तरुणावर तीन गोळ्या झाडण्यात आल्या आहेत. गोविंद कोमकर असं या मुलाचे नाव आहे. गोळीबारात तरुणाचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. एक वर्षापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नगरसेवक वनराज आंदेकर यांच्या खुनाच्या प्रकरणातील आरोपीच्या मुलाचा खून करण्यात आला आहे. .Pune Crime: वनराज आंदेकरांच्या खुनाचा बदला! गोविंदा कोमकरची तीन गोळ्या झाडून हत्या; पुणं हादरलं.या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. १ वर्षांआधी वनराज आंदेकरांची हत्या करण्यात आली होती. ही घटना पुण्यातील वर्दळीच्या नाना पेठ परिसरात घडली. आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे घटनेपूर्वी बरीच तयारी करण्यात आली होती. परिसरातील वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला होता आणि अंधार पडताच ८ ते १० जणांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यावर काठ्या आणि रॉडने हल्ला केला. त्यांनी सतत गोळ्या झाडल्या. या घटनेत आंदेकरांचा मृत्यू झाला होता..नाना पेठेतील डोके तालीमजवळील एका बियर शॉपसमोर वनराज त्याच्या मित्रांसोबत गप्पा मारत होते. हा त्याच्या दैनंदिन दिनचर्येचा भाग होता. रात्री ९ वाजण्याच्या सुमारास दोन लोक पहिल्यांदा घटनास्थळी पोहोचले. त्यांना पाहिले आणि ते परत आले. परिसरातील दिवे बंद झाले आणि त्यांच्या दोन भावांसह आठ ते १० लोक चार दुचाकीवरून घटनास्थळी पोहोचले..Daund Crime : शिक्षक दिनाच्या कार्यक्रमात विद्यार्थ्याला बेदम मारहाण.जमावातील एकाने काही शब्द उच्चारले आणि त्यानंतर सर्वांनी वनराजवर धारदार शस्त्रांनी हल्ला करण्यास सुरुवात केली. जलद हल्ल्यानंतर वनराजला गोळी लागली. हे सर्व काही काही मिनिटांत घडले. हल्ल्यानंतर हल्लेखोर त्यांच्या दुचाकीवरून लक्ष्मी रोडच्या दिशेने पळून गेले. घटनेची माहिती मिळताच डीसीपी संदीप सिंग गिल आणि गुन्हे शाखेच्या कर्मचाऱ्यांसह वरिष्ठ पोलिस अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले होते. यानंतर या घटनेतील काही आरोपींना अटक करण्यात आली. मात्र आता १ वर्षानंतर त्याच जागी या हत्येचा बदला घेण्यात आला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.