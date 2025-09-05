पुणे

Vanraj Andekar vs Govind Komkar: नाना पेठेत थरार! वर्षभरानंतर बदला घेतला, नेमकं काय होतं वनराज आंदेकर प्रकरण?

Govind Komkar Murder: पुण्यात गँगवॉरची घटना समोर आली आहे. नाना पेठेत गणेश कोमकरांचा मुलगा गोविंद कोमकरला संपवलं आहे. वनराज आंदेकर प्रकरणातून ही हत्या करण्यात आली आहे.
गणेशोत्सवादरम्यान झालेल्या एका धक्कादायक घटनेत आंदेकर टोळीने वनराज आंदेकर यांच्या एका वर्षापूर्वी झालेल्या हत्येचा बदला घेतल्याचे वृत्त समोर आले आहे. नाना पेठेत, गणेश कोमकर यांचा मुलगा गोविंद कोमकर यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. वनराज आंदेकर यांच्यावर १ सप्टेंबर २०२४ रोजी गोळीबार आणि धारदार शस्त्रांनी प्राणघातक हल्ला करण्यात आला होता. अलिकडच्या काळात झालेल्या हत्येकडे टोळीतील शत्रुत्वाचाच एक भाग म्हणून पाहिले जात आहे, ज्यामुळे शहर हादरले आहे. मात्र नेमके हे प्रकरण काय होते, असा सवाल आता समोर येत आहे.

