Pune Ganpati Visarjan : पुण्यात गणपती विसर्जन मिरवणुकीसाठी नियमावली जारी; लेझर, फटाके अन् ढोल-ताशांसाठी कसे असतील नियम?

Guidelines on DJ, Dhol-Tasha, Crackers : पुणे पोलिसांकडून ही नियमावली जरी करण्यात आली असून मिरवणुकांमध्ये कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Ganesh Visarjan 2025

Guidelines on DJ, Dhol-Tasha, Crackers

Shubham Banubakode
Pune Police issue rules for Ganpati Visarjan 2025 with restrictions on sound, DJ, and dhol-tasha teams : उद्या अनंत चतुर्थीच्या दिवशी १० दिवसांच्या गणपतीचे विसर्जन होणार आहे. या विसर्जन मिरवणुकीत डीजे, बँड, ढोल ताशांचा वापराबाबत नियमावली जारी करण्यात आली आहे. पुणे पोलिसांकडून ही नियमावली जरी करण्यात आली असून मिरवणुकांमध्ये कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

pune
Ganesh Chaturthi
Ganesh Fesitival
Ganesh Chaturthi 2025

