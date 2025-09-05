Pune Ganpati Visarjan : पुण्यात गणपती विसर्जन मिरवणुकीसाठी नियमावली जारी; लेझर, फटाके अन् ढोल-ताशांसाठी कसे असतील नियम?

Pune Police issue rules for Ganpati Visarjan 2025 with restrictions on sound, DJ, and dhol-tasha teams : उद्या अनंत चतुर्थीच्या दिवशी १० दिवसांच्या गणपतीचे विसर्जन होणार आहे. या विसर्जन मिरवणुकीत डीजे, बँड, ढोल ताशांचा वापराबाबत नियमावली जारी करण्यात आली आहे. पुणे पोलिसांकडून ही नियमावली जरी करण्यात आली असून मिरवणुकांमध्ये कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे..पुणे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ध्वनिवर्धकांना रात्री १२ वाजेपर्यंत परवानगी देण्यात आली आहे. तर या मिरवणुकीदरम्यान ज्वालाग्राही पदार्थांच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच आवाजाच्या पातळी बाबतही नियम जारी करण्यात आले आहेत. 'साउंड सिस्टीम' लावताना डेसिबल मर्यादांचे पालन बंधनकारक करण्यात आलं आहे..Ganpati Visarjan 2025: लंबोदराला नवव्या दिवशी अर्पण करा 'मोतीचुर मोदक', पाहा रेसिपीचा खास व्हिडिओ.याशिवाय लेजर लाइटवरही बंदी घालण्यात आली आहे. डोळ्यांना होणारी इजा टाळण्यासाठी लेजर लाइटवर बंदी घालण्यात येत असल्याचं पुणे पोलिसांकडून सांगण्यात आलं आहे. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा रुग्णालय परिसरात फटाका फोडू नये, असं या नियमावलीत सांगण्यात आलं आहे..महत्त्वाचे म्हणजे गणेश मंडळांना फक्त दोन ढोल ताशा पथकांनाच परवानगी देण्यात आली आहे. या पथकांतील वादकांची संख्या ६० अशी निश्चित करण्यात आली आहे. तर स्थिर वादन करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. या नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल, असं पुणे पोलिसांनी सांगितलं आहे..Pune Ganpati Viarjan : गणेश विसर्जन सोहळ्यास सकाळी साडेनऊ वाजता प्रारंभ; ढोलताशा पथकांवर मर्यादा, स्थिर वादनास बंदी.पुण्यात गणेश विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी शहर पोलीस दलाकडून कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. सकाळी साडेनऊ वाजता सुरू होणारी विसर्जन मिरवणूक परवा दिवशी दुपारपर्यंत सुरू राहील. या कालावधीत सुमारे आठ हजारांहून अधिक पोलिस अधिकारी,अंमलदार आणि होमगार्ड बंदोबस्तासाठी तैनात असतील. याशिवाय मोबाईल सर्व्हिलन्स व्हॅन, ड्रोन आणि सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून संशयितांच्या हालचालींवर करडी नजर ठेवण्यात येणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.