Bhimashankar Accident : भीमाशंकर रोडवर भीषण अपघात; पुलावरून पाण्यात कोसळून तरुण दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू

घोडेगाव : घोडेगाव ते भीमाशंकर रस्त्यावरील शिनोली (ता आंबेगाव) गावच्या हद्दीत नेवाळवाडी फाट्याजवळ (बुधवार, दि. १७) सकाळी 10 च्या सुमारास भीषण अपघात झाला. भरधाव वेगातील दुचाकीवरील नियंत्रण सुटल्याने दुचाकी पुलाच्या सिमेंटच्या कठड्याला जोरात धडकली. या अपघातात दुचाकीचालक तरुण पुलावरून थेट खाली पाण्यात कोसळल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. रुपेश रमेश बगळे (रा. मुरबाड टेंबरे, ता. मुरबाड, जि. ठाणे) असे अपघातात मृत्यू झालेल्या दुचाकीचालक तरुणाचे नाव आहे..पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत रुपेश बगळे हा आपल्या सफेद रंगाची यामाहा R15 (क्र. MH 05 GK 0960) ही दुचाकी घेऊन भीमाशंकर रोडने जात होता. शिनोली गावच्या हद्दीत नेवाळवाडी फाट्याजवळ पुलावरून जात असताना, वाहनाचा वेग प्रचंड असल्याने रुपेशचे दुचाकीवरील नियंत्रण सुटले. या वेगामुळे दुचाकी पुलाच्या डाव्या बाजूच्या सिमेंटच्या कठड्यावर जोराने जाऊन धडकली..रुपेश दुचाकीसह पुलावरून थेट खाली पाण्यात कोसळला. गंभीर आणि किरकोळ स्वरूपाच्या जखमा झाल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. या अपघातात दुचाकीचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे..याप्रकरणी मृत रुपेशचा मामा शंकर विठ्ठल वळवे (वय २५, रा. पिंपळगाव घोडे, ता. आंबेगाव) यांनी घोडेगाव पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी मृत रुपेश बगळे याच्याविरुद्ध स्वतःच्या मृत्यूला आणि वाहनाच्या नुकसानीला कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास सहायक पोलीस निरीक्षक सागर पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.