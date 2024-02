Pune Goons Parade: पुणे पोलिसांचा गुन्हेगारांविरोधात विशेष अजेंडा! व्हिडिओ, रील बनवल्यास थेट...

पुणे शहरातील कुख्यात गुडांसह त्यांच्या साथिदारांची पुणे पोलीस आयुक्तालयात आज ओळख परेड करण्यात आली. यावेळी पोलिसांनी त्यांना स्पष्ट निर्देश दिले. गुन्हेगारीचं उदात्तीकरण करणारे व्हिडिओ, रील्स बनवल्यास काय कारवाई केली जाईल याबाबतचा पोलिसांचा अजेंडाच यावेळी सांगण्यात आला. (pune goons parade police prepares special agenda for criminals including video reel of ennoblement of crime)