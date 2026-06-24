Pune Rain Update : पुण्यात रात्रभर पावसाची संततधार, अनेक भागांत साचले पाणी; वाहतूक कोंडीने पुणेकर त्रस्त, वाहनांच्या लागल्या रांगा

Heavy Overnight Rainfall in Pune District : पुण्यात मंगळवार रात्रीपासून पावसाची संततधार सुरू आहे. यामुळे अनेक पुणे जिल्ह्यातील घाटमाथा आणि धरण परिसरात गेल्या २४ तासांत जोरदार पावसाची नोंद झाली आहे. दरम्यान रात्रभर पावसामुळे पुण्यातील अनेक भागांत वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण झाली आहे. पुणे उंड्री, कात्रज भागांत मागील एक तासापासून वाहतूक ठप्प झाली आहे तर मोहम्मदवाडी परिसरातही लोक वाहतूक कोंडीत अडकले आहेत..यामुळे शाळेत जाणरे विद्यार्थी, तसेच कामावर निघालेले नागरिकांना या वाहतूक कोंडीचा मोठा फटका बसलेला आहे. सखल भागात पाणी साचण्यास सुरुवात झाली असून, वाहतूक आणि दैनंदिन जीवनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पावसामुळे महम्मदवाडी-उंड्रीसारख्या भागातील वाहतूक कोंडी आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..या परिसरातील वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. या भागात असलेल्या अनेक नामांकित शाळांमुळे सकाळी शाळा सुरू होण्याच्या वेळेत आणि दुपारी सुटण्याच्या वेळेत प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली आहे. शाळेच्या बस, पालकांची वैयक्तिक वाहने आणि कार्यालयीन वेळेत जाणारे नागरिक यांच्या गर्दीमुळे रस्त्यांवर तासन्तास वाहनांच्या रांगा लागत आहेत..Pune Rain : पुण्यात पूर्वमोसमी पावसाची जोरदार हजेरी; उकाड्यातून दिलासा, पण वाहतूक कोंडी, अपघात, वीज खंडित झाल्याने पुणेकर हैराण.स्थानिक रहिवासी आणि विविध संस्थांनी या समस्येवर उपाययोजना करण्याची मागणी अनेकदा प्रशासनाकडे केली आहे. मात्र, नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार वाहतूक पोलिस अनेकदा संबंधित चौकांमध्ये उपस्थित नसतात, ज्यामुळे वाहतुकीचा ताण अधिक वाढतो आहे. यामुळे विद्यार्थी, पालक आणि दैनंदिन प्रवासी मोठ्या अडचणींना सामोरे जात आहेत..प्रशासनाकडून अपेक्षानागरिकांनी वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. यामध्ये अतिरिक्त वाहतूक पोलिस तैनात करणे, शाळा वेळांमध्ये समन्वय आणि वैकल्पिक मार्गांचा वापर यांचा समावेश आहे..घाटमाथ्यावर संततधार सुरुच असून भिरा येथे सर्वाधिक १५८ मिमी पाऊस पडला असून, ताम्हिणीमध्ये ११० मिमी, पोंफळीमध्ये १०३ मिमी, धारावीमध्ये ८६ मिमी, दावडीमध्ये ७८ मिमी, डोंगरवाडीमध्ये ७६ मिमी, अंबोणामध्ये ७५ मिमी तर खोपोलीमध्ये ७४ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे.लोणावळा कार्यालय परिसरात ६६ मिमी पाऊस झाला असून, वलवण येथे ७२ मिमी आणि शिरगाव येथे ५० मिमी पाऊस पडला. या मुसळधार पावसामुळे धरणांच्या पाणीसाठ्यात वाढ होत असून घाटमाथा परिसरात धुके, धबधबे आणि नद्यांच्या प्रवाहातही वाढ झाली आहे. प्रशासनाने नागरिकांना आणि पर्यटकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.