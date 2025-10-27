पुणे

शहांचा निरोप चंद्रकांत दादांनी मोहोळना दिला, जैन बोर्डिंगचा व्यवहार रद्द; शिंदेंना शब्द दिल्यानं धंगेकर गप्प, काय घडलं?

पुण्यातील जैन बोर्डिंग जमीन व्यवहार प्रकरणी मोठे अपडेट समोर आले आहेत. गोखले बिल्डर्सकडून व्यवहार रद्द करण्यात आला आहे. हा व्यवहार रद्द झाला तर मी मोहोळ यांच्यासह सगळ्यांना जिलेबी भरवेन असं धंगेकर यांनी म्हटलंय.
सूरज यादव
जैन बोर्डिंग हाऊसच्या जमीन विक्रीचा व्यवहार रद्द करण्यात आला आहे. गोखले बिल्डर्सनी याबाबत जैन बोर्डिंग ट्रस्टला ईमेल केलाय. गोखले बिल्डर्स आणि केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ हे मित्र असल्यानं या व्यवहारात मोहोळ यांचाही हात असल्याचा आरोप माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी केला होता. धंगेकर यांनी हा मुद्दा उचलून धरल्यानं महायुतीत नाराजीची चर्चा होती. एकनाथ शिंदे यांनीही महायुतीत दंगा नको असं म्हणत धंगेकर यांना शांत राहण्यास सांगितलं होतं. आता जागेचा व्यवहार रद्द झाल्यानंतर धंगेकर यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी पडद्यामागे काय घडलं हेसुद्धा सांगितलंय.

