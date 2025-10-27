शहांचा निरोप चंद्रकांत दादांनी मोहोळना दिला, जैन बोर्डिंगचा व्यवहार रद्द; शिंदेंना शब्द दिल्यानं धंगेकर गप्प, काय घडलं?

जैन बोर्डिंग हाऊसच्या जमीन विक्रीचा व्यवहार रद्द करण्यात आला आहे. गोखले बिल्डर्सनी याबाबत जैन बोर्डिंग ट्रस्टला ईमेल केलाय. गोखले बिल्डर्स आणि केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ हे मित्र असल्यानं या व्यवहारात मोहोळ यांचाही हात असल्याचा आरोप माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी केला होता. धंगेकर यांनी हा मुद्दा उचलून धरल्यानं महायुतीत नाराजीची चर्चा होती. एकनाथ शिंदे यांनीही महायुतीत दंगा नको असं म्हणत धंगेकर यांना शांत राहण्यास सांगितलं होतं. आता जागेचा व्यवहार रद्द झाल्यानंतर धंगेकर यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी पडद्यामागे काय घडलं हेसुद्धा सांगितलंय..मुरलीधर मोहोळ यांच्याबद्दल पुढच्या दोन दिवसात काही बोलणार नाही. जैन बोर्डिंग हाऊसच्या जागेचा व्यवहार रद्द करावा. शिंदे साहेबांनी मला सांगितलंय की तोडगा निघेल, त्यामुळे मी आनंदी आहे. चंद्रकांत पाटील हे अमित शहांचा निरोप घेऊन मुरलीधर मोहोळ यांच्याकडे आले होते. जैन बोर्डिंगचा व्यवहार रद्द झाला की मी मोहोळ यांच्यासह सर्वांना जिलेबी भरवेन असंही धंगेकर म्हणाले..अखेर जैन बोर्डिंगचा जमीन खरेदी व्यवहार रद्द, गोखले बिल्डर्सचा मोठा निर्णय.जैन बोर्डिंगच्या व्यवहाराची देशात चर्चा झाली. आता विशाल गोखलेंनी ईमेल पाठवला असला तरी मला यावर विश्वास नाही. व्यवहार रद्द होईपर्यंत मी गप्प बसणार नाही. ट्रस्टीच पळून गेले तर त्यांना कुठून पकडून आणणार. हा व्यवहार ट्रस्टींनी केला होता असंही धंगेकर यांनी म्हटलंय..विशाल गोखले पैसेवाला नाही, तो लहान होता, पण १०-१२ वर्षात मुरलीधर मोहोळ स्थायी समितीची अध्यक्ष बनल्यापासून विशाल गोखलेंची संपत्ती वाढली. शिंदे साहेबांनी सांगितलं असल्यानं आता मला ती संपत्ती कशी वाढली यावर बोलायचं नाहीय. व्यवहार कोणी करायला सांगितले, कोणी काढायला लावले यावरही बोलायचं नाही असं धंगेकर यांनी सांगितलं..जैन बोर्डिंगचा व्यवहार करणाऱ्या रजिस्ट्रारला मी आता रात्रीही आणू शकतो. तो कुठे राहतो मला माहितीय. पण मी शिंदे साहेबांना गप्प बसेन शब्द दिलाय. ते माझे नेते आहेत आणि त्यांचा आदर करणं माझं काम आहे. शब्द दिल्यानं मी चुकीचा वागणार नाही पण चुकीचं घडत असेल तर बोलत राहणार असंही धंगेकर यांनी स्पष्ट केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.