Pune Kolhapur Highway : पुणे-कोल्हापूर महामार्गावर ऑइलने भरलेल्या टँकरला लागली आग; मोठा अनर्थ टळला, पण...

पुणे : पुणे-कोल्हापूर महामार्गावर (Pune Kolhapur Highway) एक गंभीर घटना घडली. ऑइलने भरलेल्या (MH05AM1940) या टँकरने जांभुळवाडी परिसरात (Jambhulwadi Incident) अचानक पेट घेतला. पेट्रोल-डिझेल अथवा तेल यांसारख्या ज्वलनशील द्रव्यांनी भरलेल्या वाहनाला आग लागल्याने काही काळ महामार्गावरील नागरिक आणि वाहनचालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले..घटनेची माहिती मिळताच तात्काळ पोलिसांनी (Police) घटनास्थळी धाव घेतली. त्याचबरोबर अग्निशामक दलाच्या गाड्याही काही मिनिटांत घटनास्थळी दाखल झाल्या. NHAI चे कर्मचारी, तसेच ॲम्बुलन्स सेवाही तैनात करण्यात आली. सुदैवाने, या घटनेत कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी झाली नाही. चालक व इतर कर्मचारी सुरक्षितपणे बाहेर पडले..Police Constable Case : मोठी बातमी! मंत्र्यांच्या बंगल्यात आढळला पोलिस कॉन्स्टेबलचा मृतदेह; घात की अपघात? संशय बळावला.अग्निशामक दलाने आग काही वेळातच नियंत्रणात आणली. जळत असलेला टँकर विझवल्यानंतर त्याला क्रेनच्या सहाय्याने सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात आले. यामुळे महामार्गावर अडथळा निर्माण झाला होता, मात्र, पोलिसांनी वेळेत पर्यायी व्यवस्था केल्याने वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला नाही..या घटनेमुळे महामार्गावर काही काळ वाहतूक कोंडी झाली होती. परंतु, पोलिस प्रशासनाने त्वरित कारवाई करून वाहतूक सुरळीत केली. या प्रसंगानंतर अग्निशामक दल आणि पोलिसांच्या तत्परतेचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..