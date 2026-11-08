Pune Crime News : पुण्यात दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला रक्तरंजित थरार; कोथरूडमध्ये तरुणाची कोयत्याने वार करून हत्या

पुण्यात गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे चित्र पुन्हा एकदा समोर आले आहे. दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला कोथरूड परिसरातील सुतारदरा येथे एका तरुणाची धारदार शस्त्राने वार करून हत्या करण्यात आली. जुन्या वादातून तीन ते चार जणांच्या टोळक्याने तरुणावर कोयत्याने आणि लोखंडी हत्याराने हल्ला केल्याची प्राथमिक माहिती पोलिसांनी दिली आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .प्रकाश येवले उर्फ लाल्या (वय २७) असे हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. शनिवारी रात्री सुमारे नऊ वाजण्याच्या सुमारास प्रकाश येवले हा सुतारदरा परिसरातून जात होता. त्यावेळी तीन ते चार तरुणांनी त्याला अडवले. त्यानंतर त्याच्यावर लोखंडी हत्यार, कोयता आणि लाकडी दांडक्यांनी हल्ला केला. हल्लेखोरांनी त्याच्या डोक्यावर आणि पाठीवर सपासप वार केले. हल्ल्यानंतर आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाले..सिडकोचं घर स्वस्तात देतो सांगितलं, बनावट अलॉटमेंट लेटर दाखवून १.६० कोटींचा चुना; पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल.दरम्यान, गंभीर जखमी झालेल्या प्रकाशला स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचार सुरू होण्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रकाश येवले याच्यावर यापूर्वीही काही गुन्हे दाखल होते. तो पोलिसांच्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगार होता. काही दिवसांपूर्वी त्याचा परिसरातील एका मंडळातील तरुणांशी वाद झाला होता. याच जुन्या वैमनस्यातून हत्या झाल्याचा प्राथमिक संशय व्यक्त केला जात आहे..घटनेची माहिती मिळताच कोथरूड पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला. पोलिसांनी संशयित आरोपींची ओळख पटवली असून त्यांना पकडण्यासाठी विविध पथके रवाना केली आहेत. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज आणि प्रत्यक्षदर्शींकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे तपास केला जात आहे. आरोपींचा शोध घेण्यासाठी तांत्रिक विश्लेषणाचीही मदत घेतली जात आहे..Chh.Sambhajinagar Crime News: पत्नीची छेड काढल्याचा राग मनात धरला; कट रचून लेबर कंत्राटदाराचे अपहरण, करमाड एमआयडीसीत हत्या.दिवाळीसारख्या सणाच्या काळात घडलेल्या या हत्येमुळे पुण्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. परिसरात पोलिसांनी गस्त वाढवली असून फरार आरोपींना लवकरात लवकर अटक करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.