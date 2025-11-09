Pune : बिबट्या हल्ला करतो, नरडीचा घोट घेतो; शेतकऱ्यांवर गळ्यात लोखंडी खिळ्यांचे पट्टे घालण्याची वेळ

उत्तर पुणे जिल्ह्यात गेल्या काही महिन्यांपासून बिबट्यांनी धुमाकूळ घातला आहे. बिबट्यांची संख्या वाढली असून अनेक भागात नागरिकांवर हल्ल्याच्या घटना घडल्या आहेत. यामुळे नागरिक भीतीच्या छायेखाली वावरत आहेत. यातच काही ठिकाणी बिबट्याच्या हल्ल्यात नागरिकांना जीवही गमवावा लागला आहे. यानंतर खबरदारी म्हणून नागरिकांनी आता गळ्यात खिळे असलेले पट्टे घालण्याचा पर्याय निवडला आहे. .बिबट्याच्या भीतीनं किती काळ घरातच बसायचं? शेतात नाही गेलं तर काय करायचं? असा प्रश्न समोर असल्यानं नागरिकांनी गळ्यात पट्टा घालण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे. बिबट्या मानेवर हल्ला करून नरडीचा घोट घेतो. त्यामुळे त्याच्यापासून वाचवण्यासाठी गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे घातल्याचं नागरिकांनी म्हटलंय. शिरूर तालुक्यातल्या पिंपरखेड गावच्या महिला आणि पुरुषांनी त्यांच्या व्यथाही मांडल्या आहेत..२४ वर्षीय तरुणाचे ३८ वर्षीय विवाहितेशी प्रेमसंबंध, दोघांनी एकाच दोरीनं संपवलं आयुष्य; घातपाताचाही संशय?.वनविभागाला बिबट्याचा बंदोबस्त करण्यात अपय़श येतंय. राज्य सरकार आणि वनविभागाकडून सुरक्षेच्या उपाययोजना केल्या जात नाहीयेत. परिणामी बिबट्याच्या हल्ल्यात नागरिकांना जीव गमवावा लागत आहे. शेतकऱ्यांनीच यावर पर्याय शोधत टोकदार खिळे असलेले पट्टे तयार करून घेतले आहेत. बिबट्या शेतात काम करताना हल्ला करतो आणि नरडीचा घोट घेतो. त्यामुळे गळ्यात हे पट्टे घालून शेतकरी काम करताना दिसतायत. शेतकऱ्यांवर असे पट्टे घालून काम करण्याची वेळ येणं लाजीरवाणी बाब असल्याच्या भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या आहेत..चार दिवसांपूर्वीच वनविभागाकडून पिंपरखेडमध्ये दहशत निर्माण केलेल्या नरभक्षक बिबट्याला गोळ्या घालण्यात आल्या. वनविभागाने बिबट्याला डार्ट मारून बेशुद्ध करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण त्यावेळी बिबट्या चवताळून वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करण्याच्या तयारीत होता. तेव्हा बिबट्याला शार्पशूटरने गोळ्या घातल्या. यात बिबट्याचा मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.