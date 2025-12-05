पुणे

Pune Leopard News : पुण्यात पुन्हा बिबट्याचा वावर! सुतारवाडीमध्ये दिसल्याची माहिती, पाहा CCTV VIDEO...

Leopard spotted again in Pune’s Sutarwadi area : काही दिवसांपासून पुण्यात बिबट्याचा वावर सुरु आहे. यापूर्वी औंधमध्ये बिबट्या दिसून आला होता. याशिवाय सिंध सोसायटी आणि बावधनमध्येही बिबट्या आढळून आला होता. आता सुतारवाडीत बिबट्या दिसून आला आहे.
Leopard spotted in Pune: पुण्याच्या पाषाण भागातील सुतारवाडीत बिबट्यात दिसून आल्याची माहिती आहे. हा बिबट्या सीसीटीव्हीत कैद झाला असून त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. त्यामुळे या भागातील नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. बिबट्या दिसल्याची माहिती मिळताच याठिकाणी वनविभागाची टीम दाखल झाली असून बिबट्याचा शोध घेतला जातो आहे.

