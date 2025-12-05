Pune Leopard News : पुण्यात पुन्हा बिबट्याचा वावर! सुतारवाडीमध्ये दिसल्याची माहिती, पाहा CCTV VIDEO...

Leopard spotted in Pune: पुण्याच्या पाषाण भागातील सुतारवाडीत बिबट्यात दिसून आल्याची माहिती आहे. हा बिबट्या सीसीटीव्हीत कैद झाला असून त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. त्यामुळे या भागातील नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. बिबट्या दिसल्याची माहिती मिळताच याठिकाणी वनविभागाची टीम दाखल झाली असून बिबट्याचा शोध घेतला जातो आहे. .खरं तर काही दिवसांपासून पुण्यात बिबट्याचा वावर सुरु आहे. काही दिवसांपूर्वी औंधमध्ये बिबट्या दिसल्याची माहिती होती. याशिवाय सिंध सोसायटी आणि बावधनमध्येही बिबट्या आढळून आला होता. त्यानंतर वनविभागाच्या पथकांने रात्रभर या भागात गस्त घालत बिबट्याचा शोध घेतला होता. यासाठी नाईट व्हिजन ड्रोनची मदतही घेण्यात आली होती. मात्र, या बिबट्याला पकडण्यात यश आलं नव्हतं..Jalna Leopard : रुईमध्ये बिबट्याचा आणखी एक हल्ला; २० दिवसांत दुसरी घटना; गाईचा फडशा पाडत; गावात भीतीचे सावट गडद!.आता पुन्हा एकदा सुतारवाडी भागात हा बिबट्या दिसून आला आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे. दरम्यान, नागरिकांनी घाबरून न जाता सावधगिरी बाळगावी असे आवाहन वनविभागाच्यावतीने करण्यात आलं आहे. 'रेस्क्यू' ही संस्थाही बिबट्याला पकडण्यासाठी वनविभागाला मदत करत आहे..Nashik Leopard Attack : बिबट्या हल्ल्यांना आता 'एआय' चा प्रतिसाद! नाशिक वनविभागाकडून १५ कोटी ८१ लाखांचा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृती आराखडा तयार.महत्त्वाचे म्हणजे नागरिकांनी बिबट्या प्रत्यक्ष दिसल्यास किंवा त्याबाबत विश्वसनीय माहिती असल्यास त्वरित वनविभागाच्या हेल्पलाइन १९२६ किंवा 'रेस्क्यू'च्या हेल्पलाइन ९१७२५१११०० वर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. बिबट्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि स्थानिक नागरिकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी परिसरात पुढील देखरेख सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.