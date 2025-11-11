Pune Tiger Viral Photo : जुन्नरमध्ये बिबट्यापाठोपाठ आता वाघाचीही दहशत? सोशल मीडियावर व्हायरल फोटोबाबत वन विभागाने दिले स्पष्टीकरण

Summaryजुन्नर तालुक्यात वाघाचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.नागरिकांमध्ये या फोटोनंतर भीतीचं वातावरण निर्माण झालं.वन विभागाने चौकशीत हा फोटो बनावट असल्याचं स्पष्ट केलं..जुन्नर तालुक्यात बिबट्यांच्या हल्ल्यांमुळे नागरिक दहशतीत असतानाच मंगरूळ येथील शेतात वाघ दिसल्याचा एक फोटो विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. यामुळे नागरिकांमध्ये भीती आणखीनच वाढली. या वाघाचा बंदोबस्त करण्याची मागणीी काही नागरिकांनी वन विभागाकडे केली होती मात्र हा फोटो खोटा असल्याचे वनविभागाने स्पष्ट केले आहे. याबाबत एक निवेदन जारी केले आहे. .वन विभागाच्या चौकशीत या फोटोबाबत धक्कादायक बाब समोर आली आहे. हा फोटो कृत्रिम बुद्धिमत्ता ( AI )टुल्सच्या साहाय्याने तयार करण्यात आला आणि सोशल मीडियात व्हायरल करण्यात आला असल्याचे समोर आले आहे. हा फोटो शेअर करणाऱ्या व्यक्तीची ओळख पटवली, ती म्हणजे मंगरूळ येथील दत्तात्रय विनायक मिंडे. या व्यक्तीने वन विभागाला एक लेखी निवेदन दिले आहे ज्यामध्ये हा फोटो खरा नसून कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) वापरून तयार केलेला बनावट फोटो असल्याचे पुष्टी केली आहे. .लोकांनी अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये किंवा त्या पसरवू नये आणि अशा कोणत्याही माहितीची सत्यता पुढे शेअर करण्यापूर्वी पडताळून पाहावी असे आवाहन वन विभागाकडून करण्यात आले आहे. माध्यम आणि सोशल मीडिया युजर्सनाही जनतेमध्ये अनावश्यक भीती किंवा गोंधळ टाळण्यासाठी तथ्यात्मक वृत्तांकन सुनिश्चित करून जबाबदारीने वागावे.असे आवाहन केले आहे. कोणतीही माहिती पडताळणी केल्याशिवाय पसरवू नये असे आवाहन केले आहे. .FAQs प्र.१: जुन्नरमध्ये वाघ दिसल्याचा फोटो खरा आहे का? उ. नाही, हा फोटो बनावट आहे आणि AI टूल्स वापरून तयार करण्यात आला आहे.प्र.२: हा बनावट फोटो कोणी शेअर केला? उ. मंगरूळ येथील श्री. दत्तात्रय विनायक मिंडे यांनी हा फोटो शेअर केला.प्र.३: वन विभागाने या घटनेबाबत काय सांगितले?(What did the Forest Department say about the incident?)उ. वन विभागाने स्पष्ट केलं की फोटो खोटा आहे आणि अफवा पसरवू नयेत.प्र.४: नागरिकांनी अशा फोटोबद्दल काय करावं? उ. अशा फोटो किंवा बातम्या शेअर करण्यापूर्वी त्यांची सत्यता पडताळावी.प्र.५: सध्या जुन्नरमध्ये वाघ किंवा बिबट्याची दहशत आहे का? उ. बिबट्यांचे काही हल्ले झाले असले तरी वाघाचा फोटो खोटा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.प्र.६: माध्यमांनी आणि सोशल मीडियावरच्या युजर्सनी काय काळजी घ्यावी? उ. तथ्य तपासूनच बातम्या शेअर कराव्यात आणि भीती पसरवू नये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.