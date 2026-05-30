Pune MLC seat tussle: पुण्यात राष्ट्रवादी पुन्हा?

पुणे : विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीत परभणीची जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसला देण्यास शिवसेनेत विरोध होत आहे. जागा वाटपाचा तिढा सोडण्यासाठी पुण्याची जागा राष्ट्रवादीला सोडली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे पुण्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये हालचालींना वेग आला आहे. दरम्यान, भाजपमधील इच्छुकांनी त्यांचे प्रयत्न सुरूच ठेवले आहेत. .महाराष्ट्रात विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीच्या १६ मतदारसंघांसाठी १८ जून रोजी निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीसाठी एक जून ही अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख आहे. पुणे शहर व जिल्ह्यात भाजपची ताकद वाढली असल्याने यावेळी भाजपने ही जागा स्वतःकडे खेचण्याचा प्रयत्न केला. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसने पूर्वीपासून ही जागा आमच्याकडेच आहे, नगरसेवकांची संख्याही भाजपपेक्षा जास्त आहे हे दाखवून पुण्यात आम्हीच 'दादा' आहोत असे सांगितले. भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तर राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे पुण्याच्या जागेसाठी आग्रह केला आहे..विधान परिषदेच्या १६ जागांपैकी भाजप १०, राष्ट्रवादी २ आणि शिवसेना ४ असे जागा वाटप ठरले आहे. त्यानंतर कोणाला कोणती जागा सोडायची यावरून महायुतीच्या नेत्यांमध्ये चर्चा सुरु आहे. आहे..राष्ट्रवादीकडून राजगड, परभणी आणि पुण्याच्या जागेवर दावा केला होता. रायगडची जागा राष्ट्रवादीला मिळणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे. परभणीसाठी आग्रह असला तरी ही जागा शिवसेनेकडून सोडली जाणार नाही. त्यामुळे पुण्याची जागा जवळपास निश्चित झाल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस तसेच भाजप पदाधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे. शेवटच्या क्षणी परभणी ऐवजी शिवसेनेला साताऱ्याची जागा सुटल्यास भाजपला पुण्याची जागा मिळू शकते. त्यामुळे भाजपच्या इच्छुकांनी, जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांनी त्यासाठी प्रयत्न सुरु ठेवले आहेत..उमेदवारी कोणाला ?महाविकास आघाडीतर्फे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाकडून पुण्याचे शहराध्यक्ष श्रीकांत पाटील, पिंपरी चिंचवडचे शहराध्यक्ष तुषार कामठे हे दोघे उमेदवारी अर्ज भरणार आहेत. तर महायुतीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसला जागा सुटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पक्षाकडून कोणाला उमेदवारी मिळणार याकडे लक्ष लागले आहे. पक्षातील माजी आमदार अन्य पदाधिकारी इच्छुक आहेत. पण सरप्राईज नाव देखील येऊ शकते अशी चर्चा आहे. महायुतीतील सर्व जागांवर एकमत झाल्यानंतर राष्ट्रवादीकडून रविवारी किंवा सोमवारी उमेदवार जाहीर होईल असे पदाधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे.