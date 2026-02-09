पुण्यात महापौर-उपमहापौर बिनविरोध; भाजपच्या विनंतीला मान देत काँग्रेस-राष्ट्रवादीने घेतली माघार

Pune Mayor and Deputy Mayor Elected Unoppose पुणे, ता. ९ : भाजपच्या मंजुषा नागपुरे यांची पुण्याच्या महापौर पदी, तर भाजप - रिपब्लिकन पक्षाचे (आठवले गट) परशुराम वाडेकर यांची उपमहापौर पदी सोमवारी विनबिरोध निवड झाली. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने महापौर व उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीतून माघार घेतल्यानंतर नागपुरे यांच्या महापौर पदाचा तर, वाडेकर यांचा उपमहापौर पदाचा मार्ग मोकळा झाला..महापालिकेत सोमवारी सकाळी सव्वा अकरा वाजता महापौर व उपमहापौर पदाच्या निवडीच्या प्रक्रियेला सुरवात झाली. पीठासन अधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी निवडणुकी प्रक्रियेला सुरुवात केली. तत्पूर्वी भाजपचे गटनेते गणेश बिडकर यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ.बाबा आढाव, काँग्रेसचे नेते सुरेश कलमाडी, माजी महापौर शांतीलाल सुरतवाला यांच्या निधनामुळे महापौर व उपमहापौर पदाची निवडणूक बिनविरोध करण्याची विनंती काँग्रेसचे गटनेते चंदुशेठ कदम, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे गटनेते नीलेश निकम यांना केली..Pune ZP, Panchayat Samiti Result : पुणे जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादीने बहुमताचा आकडा ओलांडला, पुण्यात कुठे कसा निकाल?.दरम्यान, प्रारंभी महापौर पदासाठी काँग्रेसच्या अश्विनी लांडगे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शीतल सावंत व भाजपच्या मंजुषा नागपुरे यांचे अर्ज वैध ठरले. त्यानंतर पीठासन अधिकारी डूडी यांनी अर्ज माघार घेण्यासाठी १५ मिनिटांची वेळ दिली. या वेळेत भाजपच्या नेत्यांनी पुन्हा एकदा काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांशी चर्चा केली. प्रारंभी राष्ट्रवादीची काँग्रेस पक्षाच्या शीतल सावंत यांनी, त्या पाठोपाठ काँग्रेसच्या अश्विनी लांडगे यांनी निवडणुकीतून माघार घेतली. त्यानंतर मंजुषा नागपुरे यांची महापौर पदी बिनविरोध निवड झाल्याचे डूडी यांनी जाहीर केले. त्यानंतर नागपुरे यांची महापौर म्हणून निवड करण्यात आली..दरम्यान, साडे अकरा वाजण्याच्या सुमारास उमपहौर पदाच्या निवडीसाठीची प्रक्रिया सुरू झाली. काँग्रेसकडून साहिल केदारी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून दत्ता बहिरट, तर भाजपकडून परशुराम वाडेकर यांचे अर्ज वैध ठरले. त्यानंतर बहिरट व केदारी यांनी उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीतून माघार घेतली. त्यामुळे उपमहापौर पदी भाजप रिपब्लिकन पक्षाचे (आठवले गट) परशुराम वाडेकर यांची बिनविरोध निवड झाल्याचे पीठासन अधिकारी डूडी यांनी जाहीर केले. त्यानंतर वाडेकर यांची उपमहापौर म्हणून निवड करण्यात आली. त्यानंतर निवडणुकीचे कामकाज संपन्न झाल्याचे डूडी यांनी जाहीर केले. केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी नागपुरे व वाडेकर यांची सभागृहात उपस्थित राहून अभिनंदन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.