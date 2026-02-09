पुणे

पुण्यात महापौर-उपमहापौर बिनविरोध; भाजपच्या विनंतीला मान देत काँग्रेस-राष्ट्रवादीने घेतली माघार

Pune Mayor Election : काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने महापौर व उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीतून माघार घेतल्यानंतर नागपुरे यांच्या महापौर पदाचा तर, वाडेकर यांचा उपमहापौर पदाचा मार्ग मोकळा झाला.
BJP Candidates Clear Way After Opposition Steps Aside

Esakal

सूरज यादव
Updated on

Pune Mayor and Deputy Mayor Elected Unoppose पुणे, ता. ९ : भाजपच्या मंजुषा नागपुरे यांची पुण्याच्या महापौर पदी, तर भाजप - रिपब्लिकन पक्षाचे (आठवले गट) परशुराम वाडेकर यांची उपमहापौर पदी सोमवारी विनबिरोध निवड झाली. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने महापौर व उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीतून माघार घेतल्यानंतर नागपुरे यांच्या महापौर पदाचा तर, वाडेकर यांचा उपमहापौर पदाचा मार्ग मोकळा झाला.

Bjp
Congress
pune
maharashtra
NCP
election

