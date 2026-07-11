Moshi Building Collapse: पुण्यातल्या मोशी दुर्घटनेत १४ जणांची सुटका तर ८ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू, बचावकार्य अजूनही सुरुच

8 Dead and 14 Rescued as Illegal Administrative Structure Collapses at PCMC Waste Depotपुण्यातल्या पिंपरी चिंचवडमधील मोशी येथील कचरा डेपोच्या प्रशासकीय इमारतीवर मोठ्या प्रमाणात कचऱ्याचा ढीग पडल्याने इमारत कोसळली होती. इमारतीखाली अडकलेल्या २३ लोकांपैकी १४ जणांची सुटका झाली असून दुर्दैवाने ८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. अजूनही बचावकार्य सुरु आहे..तीन दिवसांपूर्वी मोशीमध्ये इमारत कोसळल्याची घटना घडली होती. २३ जण मलब्याखाली अडकले होते. सुरुवातीलाच पाच जणांनी आपली सुटका करुन घेतली होती. शनिवारी रात्री उशिरा हाती आलेल्या माहितीनुसार, अजूनही एक जण बेपत्ता असून त्याचा शोध घेण्यासाठी बचावकार्य सुरु आहे..Karad Crime: कऱ्हाड शहर पोलिसांची दमदार कामगिरी! पिस्टल विक्रीस आलेल्या चौघांना अटक; चार देशी बनावटीचे पिस्टल, आठ जिवंत काडतुसे जप्त.हाती आलेल्या माहितीनुसार, अडकलेल्या २३ लोकांपैकी १४ जणांची सुटका झाली आहे, तर ८ जण मृत पावले आहेत. शनिवारी दुपारी परिसरातील नागरिक आणि अडकलेल्या लोकांच्या नातेवाईकांनी घटनास्थळी प्रशासनाचा संताप केला. बचावकार्य संथगतीने सुरु असल्याचा नातेवाईकांचा आरोप होता..दरम्यान, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या घटनेची दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. तसेच मृतांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. राज्य शासनाकडून ५ लाख रुपये, महापालिकेकडून १० लाख रुपये आणि 'अँटोनी' या ठेकेदाराकडून २५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार असल्याची माहिती आहे..Pune News: कामावर गेला, पण घरी परतलाच नाही! २४ वर्षीय तरुणाचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू, राजगड तालुक्यातील शिरकोली येथील घटना...केवळ तळमजल्याचीच परवानगीया इमारत दुर्घटनेनंतर एक धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. इमारतीला केवळ तळमजल्याची परवानगी असताना त्यावर दोन मजले बेकायदेशीरपणे उभारण्यात आले होते. त्यामुळे या प्रकरणी संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होतेय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.