पुणे

Moshi Building Collapse: पुण्यातल्या मोशी दुर्घटनेत १४ जणांची सुटका तर ८ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू, बचावकार्य अजूनही सुरुच

Moshi Tragedy Updates: २३ जण मलब्याखाली अडकले होते. सुरुवातीलाच पाच जणांनी आपली सुटका करुन घेतली होती. अजूनही एक जण बेपत्ता असून त्याचा शोध घेण्यासाठी बचावकार्य सुरु आहे.
PCMC Waste Depot Accident

PCMC Waste Depot Accident

esakal

संतोष कानडे
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8 Dead and 14 Rescued as Illegal Administrative Structure Collapses at PCMC Waste Depot

पुण्यातल्या पिंपरी चिंचवडमधील मोशी येथील कचरा डेपोच्या प्रशासकीय इमारतीवर मोठ्या प्रमाणात कचऱ्याचा ढीग पडल्याने इमारत कोसळली होती. इमारतीखाली अडकलेल्या २३ लोकांपैकी १४ जणांची सुटका झाली असून दुर्दैवाने ८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. अजूनही बचावकार्य सुरु आहे.

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