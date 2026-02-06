Pune Mumbai Expressway : मिसिंग लिंक प्रकल्प अंतिम टप्प्यात; महामार्गावरील वाहतूक कोंडी फुटण्यास आणखी तीन महिने प्रतीक्षा

पुणे : पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावरील मिसिंग लिंकचे काम पूर्ण झाले आहे; परंतु याच प्रकल्पाचा एक भाग असलेल्या १३० मीटर उंचीच्या केबल ब्रिजवर स्लॅब टाकण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. पुढील दोन ते तीन महिन्यांत हे काम पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे महामार्गावरील वाहतुकीची कोंडी आणखी काहीकाळ सहन करावी लागणार आहे..पुणे व मुंबई या दोन्ही शहरातील अंतर कमी करण्याबरोबरच महामार्गावरील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) या प्रकल्पाचे काम हाती घेतले आहे. लोणावळा येथे द्रुतगती मार्ग व मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक चार हे खालापूर टोल प्लाझाजवळ एकत्र मिळतात व पुढे खंडाळा एक्झिट येथे वेगळे होतात. आडोशी बोगदा ते खंडाळा एक्झिट ही रुंदी सहा पदरी असून या भागात १० पदरी वाहतूक येऊन मिळते. या भागामध्ये घाट व चढ उताराचे प्रमाण जास्त असून पावसाळ्यात दरडी कोसळण्याचे प्रकार वारंवार घडतात. त्यामुळे मुंबईकडे येणारी डोंगरालगतची एक लेन पावसाळ्यात बंद ठेवावी लागते. या पार्श्वभूमीवर मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील खोपोली एक्झिट ते कुसगाव या भागातील १३.३ किलोमीटर लांबीच्या मिसिंग लिंकचे काम ‘एमएसआरडीसी’ने हाती घेतले. या प्रकल्पामुळे बोर घाटातील सहा किमी वळणाच्या मार्गाला हा पर्यायी मार्ग उपलब्ध होणार आहे..Pune News : सेवा सुविधांचे मॅपिंग अर्धवट असताना महाप्रीत कंपनीला दिले २९ कोटी.काय आहे प्रकल्प...प्रकल्पांतर्गत दोन बोगदे व दोन व्हाया डक्टसह आठ पदरी नवीन रस्ता बांधला आहे. या बोगद्याची रुंदी २३.५ मीटर आहे. मुंबईकडून पुण्याकडे येताना याच भागात एक किलोमीटर लांबीचा एक बोगदा असून पुण्याकडून मुंबईकडे जाताना सर्वांत मोठ्या लांबीचा म्हणजे नऊ किलोमीटर लांबीचा बोगदा तयार केला आहे. या दोन्ही बोगद्यांचे काम यापूर्वीच पूर्ण झाले आहे. याच प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या केबल ब्रिजची लांबी ६४५ मीटर आणि उंची २१० मीटर असणार आहे. आशिया खंडातील हा सर्वांत मोठा दरीवरील पूल असल्याचा दावा ‘एमएसआरडीसी’ने केला आहे. त्यामुळे पुणे-मुंबई हे अंतर सहा किलोमीटरने कमी होणार आहे..महामार्गावर आडोशी येथे गॅस टँकर उलटल्याने दोन दिवस वाहतुकीची कोंडी झाली होती. महामार्गावर आतापर्यंतच्या इतिहासात प्रथमच एवढा वेळ वाहतूक कोंडी झाली आहे. नियोजित वेळेनुसार मिसिंग लिंक प्रकल्प डिसेंबर अखेरपर्यंत होणे अपेक्षित होते. याच प्रकल्पाचा एक भाग असलेल्या केबल ब्रिजचे काम तांत्रिक अडचणींमुळे उशिरा सुरू झाले. हे काम पूर्ण होण्यास एप्रिल महिना उजाडू शकतो. मे महिन्यामध्ये तो वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे नियोजन आहे.- राकेश सोनावणे, कार्यकारी अभियंता, ‘एमएसआरडीसी’.थोडक्यात महत्त्वाचेमार्च २०१९ मध्ये प्रकल्पाचे काम सुरू१३.५ किलोमीटर लांबीचा प्रकल्पसाडेसहा हजार कोटी खर्च२०२२ मध्ये प्रकल्पाचे काम पूर्ण होणे अपेक्षितकोरोनामुळे दोन वर्ष प्रकल्पाचे काम ठप्प२०२४ मध्ये प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित होतेपर्यावरण परवानगी व अन्य कारणांमुळे विलंबमुदतीनुसार मे महिन्यापर्यंत प्रकल्प पूर्ण करणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.