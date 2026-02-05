Pune–Mumbai Expressway Gas Leak: पुणे-मुंबई एक्सप्रेस वेवर लीक झालेला गॅस कोणता? जाणून घ्या आरोग्यावर होणारे परिणाम अन् वापर

Pune-Mumbai Expressway Accident: मंगळवारी म्हणजेच ३ फेब्रुवारीला पुणे-मुंबई एक्सप्रेस वेवर संध्याकाळी सुमारे ५ वाजता खंडाळा घाटातील आडोशी बोगद्याजवळ पुण्याहून मुंबईच्या दिशेने जाणारा एक गॅस टँकर पलटी झाला आणि लगेच मोठ्या प्रमाणात गळती सुरू झाली होती. त्यानंतर तब्बल ३२ तासांनंतर हा टँकर यशस्वीपणे हटवण्यात आला. पुणे-मुंबई आणि मुंबई-पुणे दोन्ही मार्गावरील वाहतूक पुन्हा एकदा पूर्णपणे सुरळीत सुरू झाली असली तरी टँकरमधून नेमका कोणता गॅस गळती झाला होता, तो कशासाठी वापरला जातो आणि त्याचा मानवी आरोग्यावर काय परिणाम होऊ शकतो, हे जाणून घेणं महत्त्वाचं ठरतं..पुणे-मुंबई एक्सप्रेस वेवर टँकरमधून कोणता गॅस लीक झाला?पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेवर आडोशी बोगद्याजवळ पलटी झालेल्या टँकरमधून प्रोपेलिन नावाचा गॅस गळती झाला होता. .HbA1c Test Explained: डायबिटीज पेशंट्सना दर 3-6 महिन्याला 'ही' टेस्ट करणं का असतं महत्त्वाचं? जाणून घ्या HbA1C म्हणजे काय.प्रोपेलिन गॅस म्हणजे काय ?'प्रोपेलिन' (Propylene/Propene) हा एक सहज पेट घेणारा हायड्रोकार्बन गॅस आहे. त्याचं रासायनिक सूत्र (Chemical Formula) C3H6 असं आहं. पेट्रोलियम रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल उद्योगांमध्ये हा गॅस मोठ्या प्रमाणावर वापरला जातो, अशी माहिती रसायनशास्त्र तज्ज्ञांनी दिली..प्रोपेलिन गॅसचं वैशिष्ट्य काय ?रंगहीन व किंचित गंधयुक्त वायूअत्यंत ज्वलनशील (आग व स्फोटाचा धोका)हवेपेक्षा जड, त्यामुळे बंद जागेत साचू शकतोदाबाखाली द्रवरूपात साठतो.प्रोपेलिन गॅस कशासाठी वापर ?पॉलिप्रोपिलीन प्लॅस्टिक तयार करण्यासाठी, जसं की पिशव्या, कंटेनर आणि फायबर तयार करण्यासाठी प्रोपेलिनचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. तसंच केमिकल उद्योगात अल्कोहोल, अॅसिटोन आणि इतर केमिकल तयार करण्यासाठी हा गॅस वापरला जातो. वेल्डिंग आणि कटिंगसारख्या प्रक्रियांमध्ये देखील इंधन म्हणूनही त्याचा वापर केला जातो. एवढंच नाही तर ऑटोमोबाईल आणि पॅकेजिंग उद्योगातही प्रोपेलिन महत्त्वाची भूमिका बजावतो..World Cancer Day 2026: मधुमेह, लठ्ठपणामुळेही कर्करोगाचा धोका! तज्ज्ञांचा इशारा; जागतिक कर्करोग दिनानिमित्त लवकर निदानावर भर.सुरक्षेसाठी काय खबरदारी घ्यावी ?गॅस सिलिंडर थंड, हवेशीर जागेत ठेवागळती तपासण्यासाठी गॅस डिटेक्टर वापराआग/ठिणगीपासून दूर ठेवाआपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित परिसर रिकामा करा.प्रोपेलिन गॅस आरोग्यावर परिणाम ?प्रोपेलिन गॅसचा, गॅस असलेल्या ठिकाणी जास्त प्रमाणात श्वास घेतल्यास चक्कर येणं, डोकं दुखणं आणि मळमळ असं होऊ शकतं. बंद खोलीत गॅस पसरला तर श्वास घेणं कठीण होऊ शकतं. तसंच हा गॅस द्रवरूपात (Liquid Form) डायरेक्ट त्वचेला लागला तर त्वचा गोठल्यासारखी दुखापत (Frostbite) होण्याचा धोका असतो. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.