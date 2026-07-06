Pune Mumbai Rain Disruption : मुसळधार पावसाचा मुंबई- पुणे रेल्वेसेवेलाही फटका! १६ गाड्या रद्द, अनेकांचे मार्ग वळवले, विमान सेवेवरही परिणाम

पुणे, मुंबईसह रायगड जिल्ह्यांत मुसळधार पाऊस सुरु आहे. दरम्यान मध्यरात्री कर्जत आणि लोणावळा दरम्यानच्या आग्नेय घाट भागात दरड कोसळल्यामुळे मुंबई आणि पुणे दरम्यानची रेल्वे सेवा विस्कळीत झाली आहे. मुंबई विभागातील ठाकूरवाडी (TKW) आणि मंकी हिल लूप केबिन (MHLC) दरम्यान 'अप मेन लाइन'वर दरडीचा मलबा पडल्यामुळे, मध्य रेल्वेने सोमवारी १६ गाड्या रद्द केल्या आणि इतर नऊ गाड्यांचे मार्ग बदलले आहेत ..मध्य रेल्वेच्या माहितीनुसार, घाटातील सततच्या मुसळधार पावसामुळे ही दरड कोसळली, ज्याचा परिणाम मुंबई आणि पुणे यांना जोडणाऱ्या अत्यंत वर्दळीच्या रेल्वे मार्गावरील वाहतुकीवर झाला आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) पुण्यासाठी 'रेड अलर्ट' जारी करून अतिवृष्टीचा इशारा दिला आहे, तर मुंबईत मुसळधार पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यांमुळे 'ऑरेंज अलर्ट' कायम आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून, पुणे, मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई येथील शाळा सोमवारी बंद ठेवण्यात आल्या आहेत..मध्य रेल्वेने सांगितले की, या दरडी कोसळल्यामुळे ६ जुलै रोजी नियोजित असलेल्या १६ गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये खालील गाड्यांचा समावेश आहे:.कोणत्या रेल्वेगाड्या रद्द?२२१०५ – सीएसएमटी–पुणे इंद्रायणी एक्सप्रेस; १२१६९ – पुणे जंक्शन–सोलापूर इंटरसिटी एक्सप्रेस; १२१७० – सोलापूर–पुणे जंक्शन इंटरसिटी एक्सप्रेस; २२१०६ – पुणे–सीएसएमटी इंद्रायणी एक्सप्रेस; १२१२७ – सीएसएमटी–पुणे इंटरसिटी एक्सप्रेस; १२१२८ – पुणे–सीएसएमटी इंटरसिटी एक्सप्रेस; ११००७ – सीएसएमटी–पुणे डेक्कन एक्सप्रेस; ११००८ – पुणे–सीएसएमटी डेक्कन एक्सप्रेस; १२१२४ – पुणे–सीएसएमटी डेक्कन क्वीन; १२१२३ – सीएसएमटी–पुणे डेक्कन क्वीन; १२१२६ – पुणे–सीएसएमटी प्रगती एक्सप्रेस; १२१२५ – सीएसएमटी–पुणे प्रगती एक्सप्रेस; ११०१० – पुणे–सीएसएमटी सिंहगड एक्सप्रेस; ११०९ – सीएसएमटी–पुणे सिंहगड एक्सप्रेस; ११०११ – सीएसएमटी–धुळे एक्सप्रेस; ११०१२ – धुळे–सीएसएमटी एक्सप्रेस..'या' गाड्यांचे मार्ग बदलले११०४९ – अहमदाबाद–कोल्हापूर एक्सप्रेस, २२९४४ – इंदूर–दौंड एक्सप्रेस, १२२९७ – अहमदाबाद–पुणे दुरंतो एक्सप्रेस, २२१४४ – बिदर–सीएसएमटी (CSMT) एक्सप्रेस, १७६१४ – हझूर साहिब नांदेड–पनवेल एक्सप्रेस, २०९१५ – चार्लापल्ली–इंदूर हमसफर एक्सप्रेस, १६५५४ – लोकमान्य टिळक टर्मिनस (LTT)–एसएमव्हीटी (SMVT) बेंगळुरू एक्सप्रेस, २२११९३ – दौंड–ग्वाल्हेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, २२१५८ – चेन्नई एग्मोर–सीएसएमटी (CSMT) मेल. या गाड्या कल्याण, इगतपुरी, मनमाड, दौंड, अंकाई, भुसावळ, जळगाव, सुरत आणि पुणे या पर्यायी मार्गांवरून चालवल्या जातील..विमान सेवेवरही परिणामदरम्यान, रविवारी मुसळधार पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यांमुळे मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रशासनाला धावपट्टीवरील सर्व कामकाज एका तासासाठी थांबवावे लागले; परिणामी इंडिगोची चार विमाने रद्द करण्यात आली आणि विविध विमान कंपन्यांची १३ विमाने जवळच्या विमानतळांकडे वळवण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.