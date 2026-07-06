पुणे

Pune Mumbai Rain Disruption : मुसळधार पावसाचा मुंबई- पुणे रेल्वेसेवेलाही फटका! १६ गाड्या रद्द, अनेकांचे मार्ग वळवले, विमान सेवेवरही परिणाम

Train Cancelled : पुण्यासाठी रेड अलर्ट तर मुंबईसाठी ऑरेंज अलर्ट हवामान खात्याकडून जारी. पुणे, मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईतील शाळा खबरदारी म्हणून बंद ठेवण्यात आल्या. मुसळधार पावसामुळे मुंबई विमानतळावरील सेवा तात्पुरती ठप्प; काही उड्डाणे रद्द व वळवली.
Pune Mumbai Rain Disruption : मुसळधार पावसाचा मुंबई- पुणे रेल्वेसेवेलाही फटका! १६ गाड्या रद्द, अनेकांचे मार्ग वळवले, विमान सेवेवरही परिणाम
Yashwant Kshirsagar
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पुणे, मुंबईसह रायगड जिल्ह्यांत मुसळधार पाऊस सुरु आहे. दरम्यान मध्यरात्री कर्जत आणि लोणावळा दरम्यानच्या आग्नेय घाट भागात दरड कोसळल्यामुळे मुंबई आणि पुणे दरम्यानची रेल्वे सेवा विस्कळीत झाली आहे. मुंबई विभागातील ठाकूरवाडी (TKW) आणि मंकी हिल लूप केबिन (MHLC) दरम्यान 'अप मेन लाइन'वर दरडीचा मलबा पडल्यामुळे, मध्य रेल्वेने सोमवारी १६ गाड्या रद्द केल्या आणि इतर नऊ गाड्यांचे मार्ग बदलले आहेत .

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