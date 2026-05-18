Pune Mumbai Travel: रस्ता सुसाट, तर हवाई प्रवास थंडावला; पुणे-मुंबई ‘मिसिंग लिंक’मुळे प्रवास वेगवान, उद्योजकांचे हेलिकॉप्टरकडे दुर्लक्ष!

Pune Mumbai Missing Link project reduces helicopter travel demand: पुणे-मुंबई द्रुतगतीवरील ‘मिसिंग लिंक’ सुरू; प्रवास अवघ्या अडीच तासांत, हेलिकॉप्टर उड्डाणांत तब्बल ७० टक्के घसरण
Missing Link project

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे: पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील ‘मिसिंग लिंक’मुळे रस्ते प्रवास वेगवान झाल्याने आणि पुण्यातील हेलिकॉप्टर ‘चारधाम’ यात्रेसाठी रवाना झाल्याने, पुणे-मुंबई हवाई प्रवासात ७० टक्क्यांनी घट झाली आहे. पूर्वी महिन्यातून होणारी ४० ते ५० उड्डाणे आता केवळ १० ते १२ वर आली आहेत.

