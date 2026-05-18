Pune Mumbai Travel: रस्ता सुसाट, तर हवाई प्रवास थंडावला; पुणे-मुंबई ‘मिसिंग लिंक’मुळे प्रवास वेगवान, उद्योजकांचे हेलिकॉप्टरकडे दुर्लक्ष!

पुणे: पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील ‘मिसिंग लिंक’मुळे रस्ते प्रवास वेगवान झाल्याने आणि पुण्यातील हेलिकॉप्टर ‘चारधाम’ यात्रेसाठी रवाना झाल्याने, पुणे-मुंबई हवाई प्रवासात ७० टक्क्यांनी घट झाली आहे. पूर्वी महिन्यातून होणारी ४० ते ५० उड्डाणे आता केवळ १० ते १२ वर आली आहेत..farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील खालापूर ते कुसगावदरम्यानचा ‘मिसिंग लिंक’ टप्पा सुरू झाल्याने प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यामुळे खंडाळा घाटातील वाहतूक कोंडीतून सुटका झाली आहे. परिणामी, मुंबईचा प्रवास आता केवळ अडीच तासांत पूर्ण होत आहे. हेलिकॉप्टर प्रवासासाठी तीन ते चार लाख रुपये खर्च येत असताना, रस्ते प्रवास स्वस्त आणि सोयीचा झाल्याने व्यावसायिक, उद्योजक आणि उच्चपदस्थ अधिकारी आता मुंबईला जाण्यासाठी हेलिकॉप्टरऐवजी वाहनाने मुंबई गाठण्यास प्राधान्य देत आहेत..दुसरीकडे, उत्तराखंडमध्ये चारधाम यात्रा सुरू असल्याने पुण्यातील ‘नॉन-शेड्युल ऑपरेटर’नी आपली ३० ते ४० हेलिकॉप्टर तिथे तैनात केली आहेत. सध्या पुणे-मुंबई मार्गावर केवळ अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी डबल इंजिन हेलिकॉप्टरची उड्डाणे होत आहेत..Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...चारधाम यात्रेमुळे हेलिकॉप्टरची मागणी तिकडे वाढली आहे. तसेच, ‘मिसिंग लिंक’मुळे रस्ते प्रवासाचा वेळ वाचत आहे. घाटातील कोंडी फुटल्याने नियमित कॉर्पोरेट ग्राहक आता रस्ते प्रवासाला प्राधान्य देत आहेत.- ईश्वरचंद्र गुलगुले, व्यवस्थापकीय संचालक, कैगु एव्हिएशन प्रायव्हेट लिमिटेड, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.