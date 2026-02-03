Pune : पुणे, मुंबईला जाणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी; कात्रज नवीन बोगदा-नवले पूल लेन बंद

Katraj New Tunnel Navale Bridge Lane Shut Temporarily साताऱ्याहून पुण्याच्या दिशेने येणाऱ्या वाहनधारकांसाठी मोठी बातमी समोर येत आहे. पुणे -सातारा महामार्गावरील कात्रज नवीन बोगदा ते नवले पुलादरम्यान पुढचे तीन दिवस सकाळी दोन तासांसाठी ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. यासाठी मंगळवारपासून (ता. ३) पुढील तीन दिवस दररोज सकाळी सहा ते आठ वाजेपर्यंत (दोन तास) तिन्ही मार्गिका (लेन) बंद ठेवण्यात येणार आहेत, अशी माहिती भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे. .कात्रज नवीन बोगदा ते नवले पुलादरम्यान वेग नियंत्रण कॅमेरे आणि दिशादर्शक फलक बसविण्याचे काम या कालावधीत होणार आहे. त्यामुळे मंगळवार ते गुरुवार (ता. ५) या कालावधीत सकाळी सहा ते सकाळी आठ वाजेपर्यंत (दोन तास) साताऱ्याहून मुंबईकडे जाणारी वाहतूक बंद करण्यात येणार आहे. या कालावधीत नागरिकांनी कात्रज जुना बोगदा आणि सेवा रस्त्यांचा वापर करावा, असे आवाहन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) कार्यालयाचे प्रकल्प संचालकांनी केले आहे..पुण्याचा महापौर कोण? भाजपकडून तीन नावे अंतिम, फडणवीस करणार शिक्कामोर्तब.खंबाटकी घाटातील वाहतूक सुरू राहणारपुणे-सातारा महामार्गावरील खंबाटकी घाटातही रस्ता बंद करणार, अशी चर्चा सुरू होती. मात्र त्यामध्ये कुठलीही सत्यता नसून, केवळ नवले पूल परिसरात लेन बंद ठेवण्यात येणार आहे. खंबाटकी घाटातील वाहतूक सुरू राहणार असल्याचे सांगण्यात आले. वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गाचा वापर करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.