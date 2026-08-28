Pune Mumbai Intercity: पुणे-मुंबई इंटरसिटीच्या डबे वाढवण्याला ‘ब्रेक’; फलाट आणि पिट लाइन अपुरी, प्रवाशांना नाहक फटका

-प्रसाद कानडे पुणे: पुणे स्थानकावरील कमी लांबीचे फलाट, अपुऱ्या ‘स्टेबलिंग’ (गाड्या उभ्या करण्यासाठी आवश्यक लाइन) आणि ‘पिट लाइन’मुळे (डब्यांच्या देखभालीची जागा) पुणे-मुंबई इंटरसिटी गाड्यांचे डबे वाढवण्यास ‘ब्रेक’ लागला आहे. २२ डब्यांची जुनी मागणी प्रलंबित असून, सुविधांअभावी रेल्वे प्रशासनाला डबे वाढवणे अशक्य झाले आहे. एका गाडीचे सहा डबे वाढल्यास किमान सहाशे प्रवाशांची सोय झाली असती, परंतु पायाभूत सुविधांच्या अभावाचा थेट आणि नाहक फटका दैनंदिन प्रवाशांना सहन करावा लागत आहे..Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.पुणे-मुंबई रेल्वे मार्गावर इंटरसिटीच्या धर्तीवर दररोज पाच रेल्वे गाड्या धावतात. यात डेक्कन क्वीन एक्स्प्रेस, सिंहगड एक्स्प्रेस, प्रगती एक्स्प्रेस, डेक्कन एक्स्प्रेस आणि इंटरसिटी एक्स्प्रेस या गाड्यांचा समावेश आहे. या गाड्यांना दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची मोठी गर्दी आहे. वेटिंगचे प्रमाणदेखील खूप जास्त प्रमाणात आहे. .या सर्व गाड्यांना १६ डबे जोडलेले आहेत. देशातील अन्य महत्त्वाच्या शहरात इंटरसिटी गाड्यांना २२ डबे जोडलेले आहेत. याला पुणे मात्र अपवाद ठरत आहे. प्रवाशांचा गाड्यांना चांगला प्रतिसाद आहे. मात्र, पुणे स्थानकावरच्या अपुऱ्या सुविधांचा फटका प्रवाशांना बसत आहे..पुणे स्थानकावरच्या फलाट आणि स्टेबलिंग लाइनच्या कमी लांबीमुळे डब्याची संख्या वाढविण्यात अडचणी येत आहेत. पुणे स्थानकाचे ‘यार्ड रिमॉडेलिंग’ करताना हा प्रश्न सुटेल. तेव्हा काही रेल्वेच्या डब्यांच्या संख्येत वाढ होऊ शकते.- डॉ. स्वप्नील नीला, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे, मुंबई.मध्य रेल्वेत पंचवटी एक्स्प्रेस आणि हिंगोली जनशताब्दी या दोन इंटरसिटी गाड्या २२ डब्यांच्या आहेत. त्याच धर्तीवर पुणे-मुंबईदरम्यान धावणाऱ्या इंटरसिटी एक्स्प्रेस गाड्यांना २२ डबे जोडण्यात यावे. असे झाल्यास प्रत्येक रेल्वेत किमान सहाशे ते हजार प्रवाशांचीसोय होईल.- पीयूष संगापूरकर, रेल्वे अभ्यासक, पुणे.Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.गाड्यांना वाढते ‘वेटिंग’डेक्कन क्वीन, सिंहगड, प्रगती, डेक्कन आणि इंटरसिटी एक्स्प्रेस या प्रमुख गाड्यांना नेहमीच वेटिंग असते.या गाड्यांमधून प्रवास करणाऱ्या मासिक पासधारकांची (एमएसटी) संख्यामोठी आहे.प्रवाशांची गर्दी जास्त असलेल्या विशिष्ट स्थानकांसाठी एक डबा विशेष राखीवठेवला जातो.हा राखीव डबा केवळ त्याच संबंधित स्थानकावरून चढणाऱ्या-उतरणाऱ्या प्रवाशांसाठीचउपलब्ध असतो.इंटरसिटी गाड्या फलाट चार, पाच वरून सुटतात. या फलाटांची लांबी केवळ १६ डबे सामावतीलएवढीच आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.