Pune-Mumbai Train Cancelled : पुणे- मुंबई प्रवास करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी ! सर्व रेल्वे गाड्या रद्द, पाहा संपूर्ण यादी

पुणे आणि मुंबईत मागील दोन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस सुरु असून याचा परिणाम मुंबई लोकल सेवेसह पुणे-मुंबई रेल्वेसेवेवरही झाला आहे. दरम्यान मंगळवारी रात्रीपासून पावसाचा जोर वाढल्याने बुधवारी पुणे-मुंबईदरम्यानच्या अनेक रेल्वेगाड्या रद्द करण्यात आल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाने दिली आहे. यामुळे रद्द झालेल्या गाड्यांची माहिती घेऊनच प्रवास करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. .पावसामुळे पुण्यातून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या सर्व रेल्वे आज रद्द करण्यात आल्या आहेत. सकाळी पुणे ते मुंबई धावणारी सिंहगड एक्सप्रेस सह डेक्कन क्वीन आणि प्रगती एक्सप्रेस सुद्धा रद्द करण्यात आल्या आहेत. पुण्यातून या तीन रेल्वे दररोज मुंबईसाठी धावतात.दुपारच्या सत्रातील डेक्कन एक्सप्रेस आणि इंटरसिटी एक्सप्रेस सुद्धा आज रद्द करण्यात आली आहे. याशिवाय सोलापूर ते पुणे मार्गे मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस आज धावणार नाही काल मुंबईहून पुण्याच्या दिशेने धावणाऱ्या सुद्धा रेल्वे गाड्या रद्द करण्यात आल्या होत्या मुंबईतील मुसळधार पावसामुळे या रेल्वे रद्द करण्यात आल्या असल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाने दिली आहे. .पुण्याहून मुंबईसाठी आज या रेल्वेगाड्या रद्द११०१०: पुणे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस सिंहगड एक्सप्रेस ११००७: पुणे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस डेक्कन एक्सप्रेस १२१२८: पुणे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस २२१०६: पुणे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस इंद्रायणी सुपरफास्ट एक्सप्रेस १२१२६: पुणे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस प्रगती एक्सप्रेस१२१२४: पुणे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस डेक्कन क्विन२२२२६: वंदे भारत एक्सप्रेस.