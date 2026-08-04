Pune News : महापालिकेच्या मालमत्तांवरील अतिक्रमणाला आळा घालण्यासाठी विभागनिहाय जबाबदारी निश्चित; निष्काळजी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची तयारी

पुणे : महापालिकेच्या मालमत्तांवर अतिक्रमण झाले, भूसंपादनाची कामे रखडली किंवा निष्काळजीपणा आढळला, तर आता संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाणार आहे. आरक्षित जागा आणि महापालिकेच्या मालमत्तांच्या संरक्षणासाठी विभागनिहाय जबाबदारी निश्चित करत प्रशासनाने अधिकाऱ्यांवर उत्तरदायित्व निश्चित केले आहे. त्यामुळे एखाद्या प्रकरणात चूक झाल्यास त्यावरून अधिकारी त्यांची जबाबदारी इतरांवर ढकलू शकणार नाहीत. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी हे आदेश काढले आहेत. .पुणे महापालिकेच्या शहरात हजारो मिळकती आहेत. त्यातील वापरात नसलेले भूखंड, इमारतींच्या सुरक्षेचा मुद्द ऐरणीवर आला आहे. विशेषताः उपनगरांमध्ये महापालिकेच्या जमिनी राजकीय वरदहस्ताच्या जोरावर स्वतःच्या ताब्यात ठेवण्याचे प्रमाण वाढले आहेत. पण महापालिकेच्या भूसंपादन, मालमत्ता व्यवस्थापन, क्षेत्रीय कार्यालय येथील अधिकारी, कर्मचारी यांना त्याचे गांभीर्य नसल्याने अशा प्रकारे अतिक्रमण करणाऱ्यांना अभय मिळत आहे.विकास आराखड्यातील आरक्षित जागांचे भूसंपादन करताना कागदपत्रे अपुरी असल्याने प्रस्ताव प्रलंबित राहतात. त्यामुळे यापुढे सक्षम प्राधिकरणाची मान्यता, आर्थिक तरतूद, नकाशे, मोजणी, मालकी हक्काची कागदपत्रे आणि संबंधित विभागांचा तपशील पूर्ण करूनच प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..याशिवाय आरक्षित जागांवर होणाऱ्या अतिक्रमणांवर विशेष लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी बांधकाम विकास विभागावर सोपविण्यात आली आहे. कनिष्ठ व उपअभियंत्यांनी दरमहा प्रत्यक्ष पाहणी करून अनधिकृत बांधकाम आढळल्यास तत्काळ कायदेशीर कारवाई करावी, तसेच भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर पोलिस बंदोबस्तात अतिक्रमण हटविण्याची कार्यवाहीही करावी, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.महापालिकेने स्पष्ट केले आहे की, आदेशातील सर्व बाबींची पूर्तता केल्याशिवाय भूसंपादनाचे प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी स्वीकारले जाणार नाहीत. संबंधित विभागप्रमुखांनी केलेल्या कामाचा अहवाल दरमहा अतिरिक्त महापालिका आयुक्तांकडे सादर करावा लागणार आहे..कोणत्या अधिकाऱ्यावर कोणती जबाबदारी?विभागप्रमुख : भूसंपादन प्रस्तावासाठी सर्व कागदपत्रे, नकाशे व आर्थिक तरतुदीची पूर्तता करून प्रस्ताव सादर करणे.भूसंपादन व मालमत्ता विभाग : प्रस्तावांची छाननी करून आवश्यक तपशील पूर्ण असल्याची खात्री करणे.बांधकाम विकास विभाग : आरक्षित जागांवरील अतिक्रमण रोखणे आणि त्यावर देखरेख ठेवणे.कनिष्ठ व उपअभियंते : दरमहा प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून अनधिकृत बांधकामाची नोंद व तत्काळ कारवाई.सर्व विभागप्रमुख : केलेल्या कार्यवाहीचा मासिक अहवाल अतिरिक्त महापालिका आयुक्तांकडे सादर करणे..आदेशातील पाच महत्त्वाचे मुद्दे- आरक्षित जागांच्या भूसंपादनासाठी अपूर्ण प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीत.- टोटल स्टेशन सर्व्हे, मोजणी आणि मालकी कागदपत्रे अनिवार्य.- सर्व संबंधित विभागांनी संयुक्त पाहणी करून माहिती पडताळणे.- आरक्षित जागांवरील अतिक्रमणांवर तातडीने कायदेशीर कारवाई.- भूसंपादनाची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यासाठी विभागनिहाय जबाबदारी निश्चित..लोकप्रतिनिधींचा कब्जाप्रशासनाकडून सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार बालेवाडी येथे एका माजी खासदाराच्या पत्नीच्या नावाने असलेल्या कंपनीकडून बांधकाम सुरु आहे. या ठिकाणी जाण्यासाठी अधिकृत रस्ता असतानाही या कंपनीकडून महापालिकेच्या जागेतून रस्ता काढून बांधकाम साहित्य व अन्य गोष्टींची वाहतूक सुरु केलेली आहे. पण हा प्रकार अद्याप प्रशासनाला रोखता आलेला नाही. अशाच पद्धतीने धायरी परिसरात एका आमदाराच्या मुलाचा आरएमसी प्लांट आहे. यासाठी रस्ता म्हणून महापालिकेच्या जागेचा वापर केला जात आहे..‘‘महापालिकेच्या जागांचे संरक्षण करावे यासाठी महापालिका आयुक्तांनी हे आदेश काढले आहेत. कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंत्यांनी त्यांच्या हद्दीतील ज्या मोकळ्या जागा आहे तेथे वारंवार भेट देऊन ते सुरक्षीत आहेत की नाही याची पाहणी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आगामी काळात अतिक्रमणे टाळता येणार आहेत.’’- प्रशांत ठोंबरे, उपायुक्त, मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग.अशा आहेत महापालिकेच्या मिळकतीसदनिका - १९३२इमारती - २६२मोकळ्या जागा - १५५२एकूण - ३७४७.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.