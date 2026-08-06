पुणे

Pune Civic Tenders: महापालिकेच्या रखडलेल्या शेकडो कोटींच्या निविदा दोन दिवसांत मार्गी लावा; राजकीय दबावाला बळी न पडण्याचे स्थायी समिती अध्यक्षांचे आदेश

राजकीय दबावामुळे रखडलेल्या महापालिकेच्या शेकडो कोटींच्या निविदांना दोन दिवसांत मार्गी लावण्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांचे प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश
Pune Municipal Corporation

Pune Municipal Corporation Standing Committee Chairman Shrinath Bhimale has directed the administration to clear all pending civic tenders within two days and ensure that the tender process remains free from political interference.

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : राजकीय दबावामुळे महापालिकेच्या अत्यावश्यक कामांच्या निविदा रखडलेल्या आहेत. त्याचा परिणाम थेट नागरिकांवर होत आहे. या रखडलेल्या निविदांवर दोन दिवसांत मार्ग काढा. कोणाच्याही राजकीय हस्तक्षेपाला, दबावाला बळी पडू नका, असे आदेश स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

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