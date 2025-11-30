पुणे

Pune Murder Case : प्रेमसंबंधातून तरुणीची हत्या, स्वत:ही संपवलं जीवन; बीडच्या तरुणाचं पुण्यात धक्कादायक पाऊल

Beed Youth Kills Girlfriend In Pune : गणेश काळे (वय २१ ) आणि दिव्या निगोश (वय २०) अशी दोघांची नावं आहेत. यापैकी गणेश मुळ बीडचा तर तरुणी पुण्यातील असल्याची माहिती आहे.
प्रेमप्रकरणातून घडलेल्या हत्येच्या घटनेने पुणे हादरले आहे. बीडमधील तरुणाने प्रेयसीची हत्या केली आहे. त्यानंतर त्याने टोकाचं पाऊल उचलंत स्वत:चं आयुष्यही संपवलं आहे. गणेश काळे (वय २१ ) आणि दिव्या निगोश (वय २०) अशी दोघांची नावं आहेत. यापैकी गणेश मुळ बीडचा तर तरुणी पुण्यातील असल्याची माहिती आहे. पोलिसांना गणेशच्या राहत्या खोलीत तरुणीचा तर तळेगाव रेल्वे ट्रॅकवर तरुणाचा मृतदेह आढळला आहे.

