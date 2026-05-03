Pune Crime : नसरापूर अत्याचार प्रकरणातील आरोपीने गुन्हा केला कबूल, पोलिस तपासात धक्कादायक माहिती समोर

पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथील चिमुकलीवर निर्घृण अत्याचार करून हत्या केल्याच्या धक्कादायक प्रकरणात आरोपी भीमराव कांबळे याने पोलिसांसमोर गुन्हा कबूल केला आहे. पोलिसांच्या तपासात भीमराव कांबळे हा विकृत स्वभावाचा असल्याचे समोर आले आहे..भीमराव कांबळे याची लहान मुलींवर नेहमीच वाईट नजर असल्याची माहिती पोलिस तपासातून उघडकीस आली आहे. त्याने चिमुकलीवर अत्याचार केल्यानंतर तिची हत्या केल्याचेही पोलिसांसमोर स्पष्टपणे कबूल केले. या प्रकरणात पोलिसांनी तपास अधिक वेगाने सुरू केला असून, आरोपीच्या भूतकाळातील इतर कृत्यांचीही चौकशी सुरू आहे.आरोपी हा गुन्हेगार वृत्तीचा असून त्याच्यावर याआधीही दोन गुन्हे दाखल झाले होते. .भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे चार वर्षांच्या चिमुरडीला भीमराव कांबळे नावाच्या ६५ वर्षीय नराधमाने फूस लावून गोठ्यात नेले.तिथे तिच्यावर पाशवी अत्याचार केला नंतर तिची दगडाने ठेचून निर्घृणपणे हत्या केली. या घटनेची माहिती मिळताच परिसरात संतापाची लाट उसळली. .पीडितेच्या नातेवाईकांनी आणि ग्रामस्थांनी शनिवारी रात्री पुण्यातील नवले पुलावर चिमुकलीचा मृतदेह ठेवून 'रस्ता रोको' आंदोलन केले.यामुळे मुंबई-बंगळुरू महामार्गावर ४ तास मोठी वाहतूक कोंडी झाली. संतप्त नागरिकांनी आरोपीला फाशीची शिक्षा जाहीर करावी अशी मागणी केली. .या प्रकरणात महिला आयोगाकडूनही गंभीर दखल घेण्यात आली आहे.खटला जलदगती न्यायालायात चालवण्याचे तसेच दोषारोप वेळेत दाखल करण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत. तसेच पीडित कुटुंबाला तात्काळ आर्थिक मदतही देण्यात निर्देश दिले आहेत. .FAQs 1. ही घटना कुठे घडली? ➡️ पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथे ही घटना घडली.2. आरोपी कोण आहे? ➡️ भीमराव कांबळे नावाचा ६५ वर्षीय व्यक्ती आरोपी आहे.3. आरोपीने गुन्हा कबूल केला का? ➡️ होय, आरोपीने पोलिसांसमोर गुन्हा कबूल केला आहे.4. घटनेनंतर काय प्रतिक्रिया उमटली? ➡️ ग्रामस्थ आणि नातेवाईकांनी संताप व्यक्त करत रस्ता रोको आंदोलन केले.5. आरोपीचा पूर्वइतिहास काय आहे? ➡️ होय, त्याच्यावर याआधीही दोन गुन्हे दाखल झाले होते.6. प्रशासनाने कोणती पावले उचलली? ➡️ महिला आयोगाने खटला जलदगती न्यायालयात चालवण्याचे आणि कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्याचे आदेश दिले.