Pune PMC Contractors Scam: पुणे महापालिकेत नगरसेवकांची ठेकेदारांवर मेहेरनजर; ‘ब’ पाकिटे थांबवून निविदा मागे घेण्यास दबाव

पुणे : महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातील नगरसेवकांनी सुचविलेली कामे ‘स’ यादीतून केली जातात. पण आता नगरसेवकांनीकडून थेट प्रशासनाने सुचविलेल्या कामांवर ताबा घेतला जात आहे. त्यासाठी मर्जीतील ठेकेदारांनाच कामे द्यावीत यासाठी क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरील १० लाखापर्यंतची कामे मिळावीत यासाठी प्रशासनावर दबाव टाकला जात आहे. तसेच अन्य ठेकेदारांना निविदा मागे घेण्यासाठी दादागिरी सुरु असल्याचा प्रकार समोर आला आहे..पुणे महापालिकेची निवडणूक झाल्यानंतर २०६-२७ या वर्षाचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला. त्यामध्ये महापालिका प्रशासनाने शहरातील सांडपाणी, पावसाळी गटार, पाणी पुरवठा, पथ, भवन, उद्यान यासह अनेक देखभाल दुरूस्तीच्या कामासाठी तरतूद केली आहे. तसेच अर्थसंकल्पात नगरसेवकांनी सुचविलेल्या कामासाठी ‘स’ यादीच्या माध्यमातून तरतूद केली जाते. या निधीवर पूर्णपणे नगरसेवकांचे नियंत्रण असते. त्यामुळे प्रशासन यामध्ये लक्ष घालत नाही. पण प्रशासनाच्या निधीवर नगरसेवकांनी डोळा ठेवण्याचा प्रकार सुरु झाला असल्याची माहिती प्रशासकीय सुत्रांनी दिली..‘ब’ पाकिट उघडण्यास विरोधदेखभाल दुरूस्तीसाठी प्रशासनाककडून प्रत्येक प्रभाग निहाय १० लाखापर्यंतच्या अनेक निविदा काढल्या जात आहेत. या छोट्या रकमेच्या निविदांवर वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे लक्ष नसल्याने अनेकदा काम न करता पैसे लाटण्याचे प्रकार घडलेले आहेत. असे असताना आता नगरसेवकांनी या देखभाल दुरुस्तीच्या कामात लक्ष घालून आपल्या मर्जीतील किंवा छुपी भागेदारी असणाऱ्या ठेकेदाराला काम मिळावे पाहिजे यासाठी क्षेत्रीय अधिकारी, अभियंते, उपायुक्त यांच्यावर दबाव आणला जात आहे. निविदेत कागदपत्रांंची तपासणी करण्यासाठी ‘अ’ पाकिट उघडल्यानंतर खर्च विषयक ‘ब’ पाकिट लगेच उघडले जाते. पण नगरसेवकांच्या ठेकेदारांना काम मिळावे यासाठी अन्य ठेकेदारांनी त्यांची निविदा मागे घ्यावी यासाठी दबाव टाकला जात असून, त्यातूनच ‘ब’ पाकिट उघडले जात नसल्याचे प्रकार शहरात घडत आहे..सिंहगड क्षेत्रीय कार्यालयाच्या निविदा अडकल्यासिंहगड क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतल सांडपाणी, पावसाळी गटार दुरूस्ती, रस्ते दुरूस्ती यासह अन्य कामाच्या सुमारे पावणे दोन कोटी रुपयांच्या १४ निविदा काढण्यात आल्या आहेत. त्याचे अ पाकिट उघडल्यानतंर ब पाकिट लगेच दुसऱ्या दिवशी अघडणे आवश्यक होते. मात्र, गेल्या ९ दिवसांपासून प्रशासनाने निविदा उघडलेल्या नाहीत. यामध्ये काही नगरसेवकांनी त्यांच्याच मर्जीतील ठोकेदाराला काम मिळावे यासाठी अन्य ठेकेदारांना निविदा मागे घेण्यासाठी तगादा लावला आहे. जो पर्यंत निविदा मागे घेतल्या जाणार नाहीत, तोपर्यंत प्रशासनाला ‘‘ब’ पाकिट उघडू दिले जाणार नाही असा दम भरला जात आहे. यासाठी दांडेकर पूल भागातील एका ‘भाई’ कडून ठेकेदारांवर दबाव आणला जात आहे..निविदा न काढता कामेएकीकडे ठरावीक ठेकेदारासाठी रेड कारर्पेट टाकला जात असताना दुसरीकडे निविदा न काढता नगरसेवकांनी कामाचा सपाटा लावला आहे. भिंती रंगविणे, व्यायम शाळांचे काम करणे, विरंगुळा केंद्र. ओपन जीम यासह अन्य कामे केली जात आहे. या कामांचा ठेकेदार निश्चित झाला असून, निविदेत रिंग करून संबंधित ठेकेदाराला काम देण्यासाठी नगरसेवकांनी फिल्डींग लावली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या कामातील सावळा गोंधळ कायम आहे..प्रशासनाचा दावा..‘‘सिंहगड रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाने काढलेल्या निविदांमध्ये ब पाकिट आजच उघडले जाईल. महापालिकेचे कर्मचारी मतदार यादीच्या कामात व्यस्त असल्याने याकामास विलंब झाला आहे. निविदांमध्ये कोणीही दबाब आणलेला नाही, असा दावा सहाय्यक आयुक्त प्रज्ञा पवार यांनी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.