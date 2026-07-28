पुणे

Pune PMC Contractors Scam: पुणे महापालिकेत नगरसेवकांची ठेकेदारांवर मेहेरनजर; ‘ब’ पाकिटे थांबवून निविदा मागे घेण्यास दबाव

महापालिकेच्या देखभाल कामांवर नगरसेवकांचा ताबा; मर्जीच्या ठेकेदारांसाठी निविदा अडवून इतरांना मागे घेण्यास भाग पाडल्याचा आरोप
Pune Municipal Tender Controversy

Pune Municipal Tender Controversy

Sakal

​ ब्रिजमोहन पाटील
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पुणे : महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातील नगरसेवकांनी सुचविलेली कामे ‘स’ यादीतून केली जातात. पण आता नगरसेवकांनीकडून थेट प्रशासनाने सुचविलेल्या कामांवर ताबा घेतला जात आहे. त्यासाठी मर्जीतील ठेकेदारांनाच कामे द्यावीत यासाठी क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरील १० लाखापर्यंतची कामे मिळावीत यासाठी प्रशासनावर दबाव टाकला जात आहे. तसेच अन्य ठेकेदारांना निविदा मागे घेण्यासाठी दादागिरी सुरु असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

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