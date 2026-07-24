PMP Promotion Scam: पुणे पीएमपी पदोन्नती प्रकरणात लाखोंच्या सौद्याचा आरोप; कथित ‘रेटकार्ड’मुळे कारभारावर प्रश्नचिन्ह

पुणे : पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपी) मधील पदोन्नती प्रक्रियेत झालेल्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराचा मुद्दा शुक्रवारी (ता.२४) महापालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत चांगलाच गाजला. नगरसेवक प्रशांत जगताप यांनी सभागृहातच विविध पदांसाठी कथितपणे आकारण्यात आलेल्या रकमेचे ‘रेटकार्ड’ वाचून दाखवत प्रशासनावर गंभीर आरोप केले. प्रत्येक पदासाठी लाखो रुपयांचे व्यवहार झाल्याचा दावा करत त्यांनी संपूर्ण यादीच सभागृहासमोर मांडल्याने एकच खळबळ उडाली..जगताप यांनी केलेल्या आरोपानुसार, २०० लिपिकांच्या पदोन्नतीसाठी प्रत्येकी पाच लाख रुपये, चीफ ट्रान्सपोर्ट मॅनेजर आणि चीफ ट्रान्सपोर्ट मॅनेजर (ऑपरेशन) पदांसाठी प्रत्येकी १० लाख रुपये, डेप्युटी अकाउंट ऑफिसरसाठी १० लाख, बस स्टँड मॅनेजरच्या २६ पदांसाठी प्रत्येकी ७ लाख, कॉम्प्युटर ऑपरेटरच्या १० पदांसाठी प्रत्येकी ७ लाख, तसेच वरिष्ठ फोरमन, फोरमन, वरिष्ठ डीएमई, डेप्युटी चीफ मॅनेजर, असिस्टंट डेपो मॅनेजर आदी विविध पदांसाठी ३ लाख ते ७ लाख रुपयांपर्यंतचे व्यवहार झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. काही पदांवर ‘कलेक्शनची जबाबदारी’ असल्याने त्या पदांसाठी पैसे न घेता नियुक्ती केल्याचाही दावा त्यांनी सभागृहात केला..पीएमपीतील पदोन्नती प्रक्रियेत आर्थिक व्यवहार झाल्याचे आरोप यापूर्वीही नगरसेवकांकडून करण्यात आले होते. मात्र, प्रथमच एका नगरसेवकाने पदनिहाय कथित रक्कम सभागृहात जाहीरपणे वाचून दाखवल्याने हा मुद्दा अधिकच गंभीर बनला आहे. या आरोपांमुळे पीएमपीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, या कथित ‘रेटकार्ड’ची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी सभागृहात करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.