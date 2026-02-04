Video : कर्तव्यापलीकडे माणुसकी! एक्सप्रेस वेवर अडकलेल्या प्रवाशांना पाणी अन् अन्नाचं वाटप; ट्रॅफिकमधील लोकांसाठी पुणे पोलीस ठरले देवदूत

Mumbai-Pune Expressway Traffic: मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर वाहतूकोंडी बघायला मिळते आहे. १० ते १५ किमीपर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. खोपोली हद्दीत बोरघाटातील आडोशी बोगद्याजवळ प्रोपिलीन या ज्वलनशील वायूने भरलेला टँकर अचानक उलटल्याने ही वाहतूक कोंडी झाली आहे. दरम्यान, या वाहतूक कोंडीत पुणे ग्रामीण पोलिसांनी माणुसकीचं दर्शन घडवलं आहे. .पुणे पोलिसांकडून वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या नागरिकांना मदत केली जाते आहे. पोलिसांनी कर्मचाऱ्यांनी प्रवाशांना बिस्किटांचे पाकीट आणि पाण्याच्या बाटल्यांचं वाटप केलं जातं आहे. त्याच व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहेत. या पोलीस कर्मचाऱ्यांकडून लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि इतर प्रवाशांना विशेष मदत केली जात आहे..मुंबई एक्सप्रेसवे वाहतूक ठप्पच, पर्यायी मार्ग वापरा; प्रवासाला ४-५ तास जास्त लागू शकतात, ट्राफिक पोलिसांचे आवाहन.मिळालेल्या माहितीनुसार, बोरघाटातील आडोशी बोगद्याजवळ मंगळवारी सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास प्रोपिलीन या ज्वलनशील वायूने भरलेला टँकर अचानक उलटला. त्यानंतर त्यातून वायुगळती सुरू झाली. अशातच खबरदारी म्हणून मुंबईच्या दिशेने जाणारी मार्गिका बंद करण्यात आली. त्यामुळे मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेवर लोणावळ्यापर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या. कोंडी टाळण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी ब्लॉक घेत वाहने राष्ट्रीय महामार्गावरील पर्यायी मार्गान वळविली..वाहतूक वळवल्यानं जुन्या महामार्गावरही कोंडी झाली. तासनतास वाहतूक कोंडीत प्रवाशी अन्नपाण्यावाचून अडकून पडले आहेत. पुणे लेनची बाजू खालापूर टोल प्लाझापर्यंत वाहतूक कोंडी गेलीय. पुण्याच्या बाजूला १० ते १२ किमी वाहतूक कोंडी झालीय. गॅस लिकेजचं प्रमाण कमी होईपर्यंत वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागणार आहे. पुण्याहून मुंबईला जाणारी वाहतूक ताम्हिणी घाट मार्गे आणि कर्जत मार्गे मुंबई-ठाण्याकडे वाहतूक सुरू केल्यानं प्रवाशांचा त्रास कमी झाल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे..मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर रात्रभर ट्राफिक जाम, १० तासांपेक्षा जास्त वेळ प्रवासी वाटेतच; सकाळी संथगतीने वाहतूक .पोलिसांनी लोणावळा-खंडाळा मार्ग पूर्णपणे टाळण्याचं आवाहन केलंय. या मार्गे प्रवासाचा वेळ ३-५ तासांनी वाढू शकतो, त्यामुळे पुरेसे इंधन आणि पाणी सोबत ठेवावे असंही सांगितलंय. लवकरच ही वाहतूक कोंडी सुटेल, अशी अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.