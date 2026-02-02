पुणे

Pune Porsche Accident : मोठी बातमी ! सुप्रीम कोर्टाकडून पुणे पोर्शे कार अपघात प्रकरणातील ३ आरोपींना जामीन मंजूर, कोर्टाची महत्वाची टिप्पणी

Pune Porsche Case Update : रक्ताचे नमुने बदलण्यासाठी ३ लाख रुपये घेतल्याचा गंभीर आरोप कोर्टासमोर मांडण्यात आला. न्यायालयाने अटींच्या उल्लंघन केल्यास जामीन रद्द करण्याचा इशारा दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने पालकांच्या बेजबाबदार वागणुकीवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
Supreme Court of India delivering a key verdict in the Pune Porsche accident case, granting bail to three accused while strongly criticizing parental negligence and misuse of wealth.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

सुप्रीम कोर्टाने पुणे पोर्शे कार अपघात प्रकरणात तीन आरोपींना जामीन मंजूर केला आहे. एका अल्पवयीन मुलाने बेदरकारपणे कार चालवून दोघांचे बळी घेतले होते. आरोपींवर रक्ताचे नमुने बदलून पुराव्यांशी छेडछाड करुन या अल्पवयीन आरोपींच्या कुटुंबाची मदत केल्याचा आरोप होता.

crime
Pune Crime News
accident
car
Pune Accident
Hit and Run Case

