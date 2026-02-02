Pune Porsche Accident : मोठी बातमी ! सुप्रीम कोर्टाकडून पुणे पोर्शे कार अपघात प्रकरणातील ३ आरोपींना जामीन मंजूर, कोर्टाची महत्वाची टिप्पणी

सुप्रीम कोर्टाने पुणे पोर्शे कार अपघात प्रकरणात तीन आरोपींना जामीन मंजूर केला आहे. एका अल्पवयीन मुलाने बेदरकारपणे कार चालवून दोघांचे बळी घेतले होते. आरोपींवर रक्ताचे नमुने बदलून पुराव्यांशी छेडछाड करुन या अल्पवयीन आरोपींच्या कुटुंबाची मदत केल्याचा आरोप होता. .जामीन मंजूर झालेल्या आरोपींपैकी एक पोर्शेच्या मागील सीटवर बसलेल्या अल्पवयीन मुलाचे वडील आहेत. दुसरा आरोपी दुसऱ्या मुलाच्या वडिलांचा मित्र आहे. तिसरा आरोपी वैद्यकीय पुराव्याची तपासणी करणाऱ्या डॉक्टरचा सहाय्यक आहे आणि ज्याच्यावर अल्पवयीन चालकाला शिक्षेपासून वाचवण्यासाठी रक्ताच्या नमुन्यात बदल करण्यासाठी पालकांकडून ३ लाख उकळल्याचा आरोप आहे..कोर्टाने म्हटले आहे की, "त्यांना ट्रायल कोर्टासमोर हजर करावे. त्यांना जामीन मिळू शकतो. ते त्यांच्या स्वातंत्र्याचा गैरवापर करणार नाहीत. अटीचे कोणतेही उल्लंघन केल्यास जामीन रद्द केला जाईल." पण न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने त्यांच्या अल्पवयीन मुलांना हाय-स्पीड कार देणाऱ्या आणि त्यांना दारू आणि ड्रग्जमध्ये गुंतवू देणाऱ्या पालकांच्या बेजबाबदारपणाबद्दल दुःख व्यक्त केले..Navi Mumbai: रुग्णवाहिका होती, पण चालक जेवायला गेला; वाशी स्थानकात तरुणाचा दुर्दैवी अंत, काय घडलं?.न्यायमूर्ती नागरत्न म्हणाले, "मद्यधुंद अवस्थेत आणि बेदरकारपणे गाडी चालवण्यावर उत्सव साजरा केला जात नाही. दोन निष्पाप लोकांचा मृत्यू झाला. रस्त्यावर निष्पाप लोक झोपले आहेत, ही पहिलीच वेळ नाही. यासाठी मुख्यतः पालक जबाबदार आहेत, जे त्यांना मौजमजेसाठी भरपूर पैसे देतात. पालकांकडे त्यांच्या मुलांसोबत वेळ घालवण्यासाठी वेळ नाही. म्हणून त्यांना एटीएम कार्ड आणि मोबाईल फोन देणे ही सर्वात चांगली गोष्ट आहे. कायद्याला याच्या ताळमेळ घालावा लागेल. दोन निष्पाप लोकांचे जीव गेले आणि हे सर्व कट रचले गेले. पण हे स्वातंत्र्याच्या विरुद्ध सगळे आहे. असे न्यायमुर्तींनी म्हटले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.