Indian Railways : पुणे, मुंबई, कोल्हापूरहून धावणाऱ्या 8 एक्स्प्रेस गाड्यांना जानेवारी 2026 पासून मिळणार 'LHB' डबे

Replacement of Traditional Coaches with LHB : प्रवाशांचा रेल्वे प्रवास सुरक्षित आणि आरामदायी बनवण्यासाठी पुणे रेल्वे प्रशासनाने पुणे, मुंबई आणि कोल्हापूर येथून धावणाऱ्या आठ रेल्वे गाड्यांचे जुने (पारंपरिक) डबे जानेवारी २०२६ पासून अत्याधुनिक 'लिंक हॉफमन बुश' (LHB) डब्यांनी कायमस्वरूपी बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पुणे : प्रवाशांचा रेल्वे प्रवास अधिक सुरक्षित व आरामदायी होण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने आठ रेल्वे गाड्यांचे डबे बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुणे, मुंबई आणि कोल्हापूर येथून धावणाऱ्या या आठ निवडक गाड्यांचे सध्याचे जुने (पारंपरिक) डबे कायमस्वरूपी बदलून त्या जागी अत्याधुनिक लिंक हॉफमन बुश (एलएचबी) डबे बसविले जाणार आहेत. जानेवारी २०२६ पासून या बदल केला जाणार आहे.

