Pune Kidnapping Case: पुणे स्टेशनवरून अपहरण झालेल्या एक वर्षांच्या बालिकेची १६ तासांत सुटका; महिलेसह तिघे दौंड येथे पकडले

पुणे : पुणे रेल्वे स्थानकाच्या आवारातून एक वर्षांच्या बालिकेचे अपहरण करण्यात आले होते. बंडगार्डन पोलिस, तसेच गुन्हे शाखेच्या पथकाने अपहरण करणाऱ्या एका महिलेसह तिघांना दौंड रेल्वे स्थानक परिसरातून मुसक्या आवळत बालिकेची अपहरणानंतर १६ तासांत सुटका केली. प्राथमिक तपासात आरोपी तिची विक्री करणार होते अशी माहिती समोर आली आहे. .बालिका आणि तिचे आई-वडील ३० मे रोजी पुणे स्टेशन परिसरात श्री दत्त मंदिरासमोरील मोकळ्या जागेत झोपले होते. बालिकेची आई झोपेत असताना आरोपींनी आई शेजारी झाेपलेल्या बालिकेचे अपहरण केले. बालिका जागेवर नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर महिलेने बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार दिली. त्यानंतर बंडगार्डन पोलिस आणि गुन्हे शाखेच्या पथकाने तपास सुरू केला. स्टेशन परिसरातील ६५ ठिकाणचे सीसीटीव्ही चित्रीकरण पोलिसांनी तपासले. चित्रीकरणात एक महिला आणि तिच्या बरोबर असलेले दोन साथीदार फलाट क्रमांक चार परिसरातून पनवेल - नांदेड रेल्वेतून बालिकेला घेऊन गेल्याचे दिसून आले..त्यानंतर पोलिसांनी पुणे स्टेशन परिसरातून नांदेडकडे जाणाऱ्या रेल्वे गाड्यांची तपासणी केली. लोहमार्ग पोलिसांनाही याबाबत सूचना देण्यात आल्या. पोलिसांची पथके कुर्डुवाडी, बार्शी, सोलापूर, लातूर, दौंड परिसरात रवाना करण्यात आली. बालिकेचे अपहरण करणारे दौंड रेल्वे स्थानकात दिसले. त्यानंतर लोहमार्ग पोलिसांनी आरोपी महिलेसह तिघांना ताब्यात घेतले व त्यांच्या ताब्यातून बालिकेची सुखरूप सुटका केली. .अपहरण झाल्यानंतर १६ तासात बालिकेच्या अपहरण पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार, उपायुक्त गौहर हसन, राजलक्ष्मी शिवणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक आयुक्त राजेंद्र मुळीक, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राम राजमाने, पोलीस निरीक्षक संदीपान पवार, संतोष पांढरे, भगवान ईप्पर, सहायक निरीक्षक अभिजित चौगुले, उपनिरीक्षक वैभव मगदूम आणि पथकाने ही कारवाई केली.