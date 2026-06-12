Pune Railway Station: पुणे स्थानकावर रविवारी ‘मेगाब्लॉक’; पुणे-दौंड लोहमार्गावरील कामासाठी रेल्वे प्रशासनाचा निर्णय

पुणे : पुणे-दौंड लोहमार्गावरील पायाभूत सुविधांच्या महत्त्वपूर्ण कामासाठी रेल्वे प्रशासनाने पुणे स्थानकाच्या यार्डमध्ये रविवारी (ता. १४) विशेष वाहतूक ब्लॉक घेतला आहे. सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत चालणाऱ्या या ९ तासांच्या ब्लॉकमुळे पुणे स्थानकावरून सुटणाऱ्या आणि दाखल होणाऱ्या गाड्यांचे वेळापत्रक विस्कळित होणार असून अनेक गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. पुणे स्थानकावरील फलाट क्रमांक ३ आणि ४ मुंबईकडून येणाऱ्या गाड्यांच्या वाहतुकीसाठी उपलब्ध नसतील..Zojila Tunnel: ‘झोजिला बोगद्या’ची दोन्ही टोके जोडली! सहा वर्षांच्या अथक चिकाटीने कारगिल-लडाख जवळ; काम निर्णायक टप्प्यावर.गाडी क्र. ९९९०२ पुणे – तळेगाव लोकलगाडी क्र. ९९९०३ तळेगाव – पुणे लोकलगाडी क्र. १२१३५ पुणे – नागपूर एक्स्प्रेसगाडी क्र. १२१३६ नागपूर – पुणे एक्स्प्रेसगाडी क्र. ७१४०६ बारामती – पुणे डेमूगाडी क्र. ७१४०७ पुणे – दौंड डेमूगाडी क्र. ७१४२० सातारा – पुणे डेमूगाडी क्र. ११००७ मुंबई – पुणे डेक्कन एक्स्प्रेसगाडी क्र. ११००८ पुणे – मुंबई डेक्कन एक्स्प्रेस.या गाड्या अंशतः रद्द(शिवाजीनगर स्थानकावरच प्रवास संपेल, पुण्याला येणार नाही)गाडी क्र. ९९८०५ लोणावळा - पुणे लोकलगाडी क्र. ९९८०७ लोणावळा- पुणे लोकलगाडी क्र. ९९९०५ तळेगाव - पुणे लोकल.Shirdi Railway Station: साईभक्तांसाठी मोठी खुशखबर! कुंभमेळ्यापूर्वी शिर्डी रेल्वे स्थानकाचा कायापालट हाेणार, ६० कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी.गाडी क्र. ९९८१३ लोणावळा - पुणे लोकलगाडी क्र. ९९९०७ तळेगाव - पुणे लोकलगाडी क्र. १२९४० जयपूर - पुणे एक्स्प्रेस. खडकी स्थानकात थांबेल.गाडी क्र. १२१२७ सीएसएमटी मुंबई - पुणे एक्स्प्रेस. खडकी स्थानकात थांबेल.गाडी क्र. ११०७८ जम्मू तावी - पुणे एक्स्प्रेस. हडपसर स्थानकात थांबेल.गाडी क्र. ११४०६ अमरा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.