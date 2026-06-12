पुणे

Pune Railway Station: पुणे स्थानकावर रविवारी ‘मेगाब्लॉक’; पुणे-दौंड लोहमार्गावरील कामासाठी रेल्वे प्रशासनाचा निर्णय

Train schedule changes due to Pune railway mega block: पुणे-दौंड लोहमार्गावरील पायाभूत कामांसाठी रविवारी सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ ‘मेगाब्लॉक’; पुणे स्थानकावर अनेक गाड्या रद्द, वेळापत्रकात मोठे बदल
Railways Announces Sunday Mega Block at Pune Station; Services May Be Affected

Railways Announces Sunday Mega Block at Pune Station; Services May Be Affected

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुणे-दौंड लोहमार्गावरील पायाभूत सुविधांच्या महत्त्वपूर्ण कामासाठी रेल्वे प्रशासनाने पुणे स्थानकाच्या यार्डमध्ये रविवारी (ता. १४) विशेष वाहतूक ब्लॉक घेतला आहे. सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत चालणाऱ्या या ९ तासांच्या ब्लॉकमुळे पुणे स्थानकावरून सुटणाऱ्या आणि दाखल होणाऱ्या गाड्यांचे वेळापत्रक विस्कळित होणार असून अनेक गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. पुणे स्थानकावरील फलाट क्रमांक ३ आणि ४ मुंबईकडून येणाऱ्या गाड्यांच्या वाहतुकीसाठी उपलब्ध नसतील.

Loading content, please wait...
pune
railway
daund
Pune railway station
district
central railway
Mega block
Maintenance