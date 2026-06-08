Pune Railway: पुणे रेल्वेची माॅन्सूनपूर्व तयारी पूर्ण; नालेसफाई, दरडी हटवल्या, ट्रॅकवर आता ‘जीपीएस’ची नजर

पुणे : पावसाळ्यात रेल्वे प्रवास सुरक्षित आणि निर्विघ्न करण्यासाठी पुणे विभागाने मॉन्सूनपूर्व तयारी पूर्ण केली आहे. रुळांची दुरुस्ती, धोकादायक दरडी हटविणे आणि पाण्याचा निचरा करण्यासाठी नाल्यांची स्वच्छता, अशी सर्वसमावेशक कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यात आली आहेत..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.पावसाळ्यात रेल्वे रुळांवर पाणी साचून वाहतूक विस्कळित होऊ नये, यासाठी विभागाने ८७९ पुलांखालील जलमार्ग मोकळे केले असून, १४८ किलोमीटर लांबीच्या नाल्यांची सफाई केली आहे. डोंगराळ भागातून येणारे पाणी वळवण्यासाठी ४.८५ किलोमीटरचे ‘कॅचवॉटर ड्रेन्स’ सज्ज केले आहेत..१८२ धोकादायक खडक हटविलेसंवेदनशील घाट भागात दरडी कोसळण्याचा धोका टाळण्यासाठी सखोल पाहणी करून १८२ धोकादायक खडक (बोल्डर्स) हटविले आहेत. सखल भागातील सबवेमध्ये पाणी साचू नये म्हणून ‘डीवॉटरिंग पंप’ तैनात केले असून, लोहमार्गावरील दृश्यमानतेसाठी एक हजार ५५२ झाडांच्या फांद्यांची छाटणी केली आहे..‘जीपीएस’द्वारे २४ तास देखरेखसिग्नल यंत्रणा आणि ट्रॅक सर्किटमध्ये बिघाड होऊ नये म्हणून रबर पॅड बसविले आहेत. स्थानके, यार्ड आणि रिले रूममधील गळती रोखण्याचे कामही पूर्ण झाले आहे. रुळांच्या देखरेखीसाठी तैनात पेट्रोलमन आणि वॉचमनना आता ‘जीपीएस’ ट्रॅकिंग उपकरणांनी सुसज्ज केले आहे. यामुळे खराब हवामानातही नियंत्रण कक्षाला कर्मचाऱ्यांच्या हालचालींवर रिअल-टाइम लक्ष ठेवता येईल..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.पुणे विभागातील ट्रॅक, पूल आणि सिग्नल यंत्रणेची तपासणी पूर्ण झाली आहे. दरडप्रवण क्षेत्र आणि पाणी साचणाऱ्या जागांवर आमचे विशेष लक्ष असून, २४ तास देखरेखीसाठी ‘जीपीएस’ पथके सज्ज आहेत. पावसाळ्यात रेल्वे सेवा अखंडित राहील.- राजेश कुमार वर्मा, विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक, पुणे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.