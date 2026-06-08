पुणे

Pune Railway: पुणे रेल्वेची माॅन्सूनपूर्व तयारी पूर्ण; नालेसफाई, दरडी हटवल्या, ट्रॅकवर आता ‘जीपीएस’ची नजर

GPS based railway track monitoring system introduced in Pune division: पावसाळ्यात रेल्वे प्रवास सुरक्षित ठेवण्यासाठी पुणे विभागाची नालेसफाई, दरडी हटविणे, पूल व ट्रॅक तपासणी यांसह सर्वसमावेशक माॅन्सूनपूर्व तयारी; घाटभागात विशेष सतर्कता
Pune Division Railways Fully Prepared for Monsoon with Advanced Track Surveillance

Pune Division Railways Fully Prepared for Monsoon with Advanced Track Surveillance

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : पावसाळ्यात रेल्वे प्रवास सुरक्षित आणि निर्विघ्न करण्यासाठी पुणे विभागाने मॉन्सूनपूर्व तयारी पूर्ण केली आहे. रुळांची दुरुस्ती, धोकादायक दरडी हटविणे आणि पाण्याचा निचरा करण्यासाठी नाल्यांची स्वच्छता, अशी सर्वसमावेशक कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यात आली आहेत.

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