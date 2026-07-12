पुणे

IMD Weather Forecast : 500 मिमीवरून पाऊस थेट शून्यावर! पुणे, कोकण आणि घाटमाथ्यावरील पावसाला अचानक का लागला ब्रेक? 'आयएमडी'ने दिले स्पष्टीकरण

IMD weather forecast Pune : पुणे, घाटमाथा आणि कोकणात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने विश्रांती घेतली आहे. हवामान विभागाने पुढील पाच ते सहा दिवस जोरदार पावसाची शक्यता नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
Pune rainfall latest news

Pune rainfall latest news

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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पुणे : गेल्या आठवडाभर पुणे शहर, घाटमाथा आणि कोकणात धुवाधार बरसलेल्या पावसाने गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून विश्रांती घेतली आहे. त्यामुळे अनेक भागांतील पावसाचा जोर लक्षणीयरीत्या कमी झाला असून, भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (IMD) पुढील पाच ते सहा दिवस राज्याच्या या भागांत मुसळधार पावसाची शक्यता (IMD Pune weather forecast) नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

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