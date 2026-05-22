Pune Rain Update: पुण्यात पावसाला सुरुवात! विजेच्या कडकडाटासह सोसाट्याचा वारा, शहरात वाहतूक कोंडी

Pune Latest News: पुणे शहर आणि परिसरामध्ये शुक्रवारी दुपारपासूनच पावसाला सुरुवात झाली आहे. शहरातील अनेक भागांमध्ये विजेच्या कडकडाटासह सोसाट्याचा वारा सुटला होता. पावसामुळे शहरातील रस्त्यांवर वाहतूककोंडी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय..हवामानशास्त्र विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार, मध्य महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर, पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी विजांचा कडकडाट आणि वादळी वाऱ्यासह हलक्या ते मध्यम पावसाची शक्यता असून नाशिक जिल्ह्यात हलक्या पावसाचा अंदाज आहे..Pre Monsoon Rain Maharashtra : मॉन्सूनची चाहूल! महाराष्ट्रात मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा; पुणे, सातारा, कोल्हापूरसह कोकणात अलर्ट.पुणे शहरातील केशवनगर, मुंढवा, खराडी परिसरात दुपारी ३ वाजल्यानंतर पावसाला सुरुवात झाली. तसेच औंध, बाणेर, बालेवाडी, सांगवी, शिवाजीनगर या भागात ४ वाजता विजेच्या कडकडासह पावसाच्या हलक्या सरी बरसल्या. याशिवाय वडाचीवाडी, पिसोळी, हांडेवाडी, होकारवाडी या परिसरात जोरदार पावसाला सुरुवात झाली आहे..दोन्ही पालक IAS असतील तर मुलांना OBC आरक्षण का द्यायचं? सुप्रीम कोर्टाचा थेट सवाल; क्रीमी लेयर आणि EWS मधील फरक स्पष्ट.मराठवाड्यात पावसाचा अंदाजमराठवाड्यातील बीड, लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी विजांचा कडकडाट आणि वादळी वाऱ्यासह हलक्या ते मध्यम पावसाचा अंदाज आहे. तर छत्रपती संभाजीनगर, जालना जिल्ह्यात हलक्या सरीचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच उर्वरित मराठवाड्यात कोरड्या हवामानाची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.