Pune: पुण्यात पावसाची जोरदार हजेरी, पुढील चार दिवस यलो अलर्ट

पुणे: एक जूनपासून हुलकावणी देणाऱ्या पावसाने अखेर रविवारी पुण्यात जोरदार हजेरी लावली. दुपारी तीनच्या सुमारास मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह शहरात जोरदार सरी कोसळल्या. त्यामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला होता, परिणामी उकाड्याने हैराण झालेल्या पुणेकरांना काहीसा दिलासा मिळाला. मात्र त्यासोबतच वाहतूक कोंडी, अपघात आणि वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या घटना घडल्याने नागरिकांची मोठी तारांबळ उडाली. .गेल्या अनेक दिवसांपासून पुणेकरांना हुलकावणी देणाऱ्या पावसाने रविवारी अखेर शहरात दमदार हजेरी लावली. या पावसानंतर वातावरणात गारवा निर्माण झाला असून पुणेकरांना उकाड्यापासून काहीसा दिलासा मिळाला. तर पुढील तीन ते चार दिवस मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यास पुढील चार दिवसांसाठी ‘यलो’ अलर्ट देण्यात आला..Pune: पुण्यासह जिल्ह्यात ‘नीट’ परीक्षा शांततेत; पोलिसांचा ६३ केंद्रांवर कडक बंदोबस्त; सीसीटीव्हीची करडी नजर.शहर आणि उपनगरांमध्ये रविवारी दुपारी तीनच्या सुमारास पूर्वमोसमी पावसाने जोरदार हजेरी लावली. या पावसामुळे वातावरणात गारवा निर्माण होऊन कमाल तापमानात मोठी घट नोंदविण्यात आली. रविवारी शहरात कमाल तापमान ३६ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २५ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात आले. हवामानशास्त्र विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार, पुढील तीन ते चार दिवसांत कमाल तापमानात आणखी घट होण्याची शक्यता असून, हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज आहे..Pesarattu Recipe: प्रोटीनने भरपूर, चवीला जबरदस्त! आंध्र प्रदेशचा लोकप्रिय नाश्ता पेसरट्टू; एकदा खाल तर पुन्हा पुन्हा ट्राय कराल .पुणे आणि परिसरात सोमवारी (ता. २२) कमाल तापमानात किंचित वाढ होण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान ३७ अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान २५ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात येणार आहे. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहून दुपारी आणि सायंकाळी आकाश अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. तसेच मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मंगळवारपासून (ता. २३) कमाल तापमानात किंचित घट होईल. कमाल तापमान ३५ अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान २४ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात येण्याची शक्यता आहे. सायंकाळी आकाश अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.