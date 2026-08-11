पुणे

पुणे सातारा महामार्गावर भीषण अपघात, तळेगाव दाभाडेच्या ४ तरुणांचा मृत्यू; दोघे गंभीर

Pune Satara Highway accident पुणे सातारा महामार्गावर शिरवळजवळ टाटा नेक्सॉन कारचा भीषण अपघात झालाय. या अपघातात तळेगाव दाभाडेच्या चार तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला असून दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत.
Pune Satara Highway accident

Pune Satara Highway accident

Esakal

सूरज यादव
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पुणे सातारा महामार्गावर शिरवळजवळ मध्यरात्री भीषण अपघात झाला असून यात तळेगावच्या चार तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. भरधाव कार आयशर ट्रकला धडकून हा अपघात झालाय. अपघातात मावळ आणि तळेगाव दाभाडे परिसरातल्या चार तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला असून दोघे गंभीर जखमी आहेत.

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