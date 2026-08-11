पुणे सातारा महामार्गावर भीषण अपघात, तळेगाव दाभाडेच्या ४ तरुणांचा मृत्यू; दोघे गंभीर

पुणे सातारा महामार्गावर शिरवळजवळ मध्यरात्री भीषण अपघात झाला असून यात तळेगावच्या चार तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. भरधाव कार आयशर ट्रकला धडकून हा अपघात झालाय. अपघातात मावळ आणि तळेगाव दाभाडे परिसरातल्या चार तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला असून दोघे गंभीर जखमी आहेत..अपघात इतका भीषण होता की कारचा चुराडा झाला आहे. कारमध्ये अडकलेल्यांना दरवाजे कापून बाहेर काढण्यात आलं. अपघातात मृत्यू झालेल्यांची नावे वेदांत वारिंगे, सोनलिंग ठाकूर, आदित्य गरूड आणि निखिल राऊत अशी आहेत..Samruddhi Mahamarg News: महामार्गावर नेमकं काय घडलं? RTO अधिकाऱ्यांनी केला मोठा खुलासा; म्हणाले, ''ट्रक चालकाने...''.पुण्याहून साताऱ्याच्या दिशेनं जात असताना कारवरील ताबा सुटून गाडी डिव्हायडरला धडकली. डिव्हायडर ओलांडून कार विरुद्ध दिशेच्या लेनवर गेली. त्यानंतर समोरून येणाऱ्या आयशर ट्रकला धडक दिली. शिरवळ इथं हॉटेल शिवालयसमोर रात्री एक वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला..अपघातानंतर मोठा आवाज झाल्यानंतर स्थानिक घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी पोलिसांना अपघाताची माहिती दिली. महामार्ग पोलीसही घटनास्थळी पोहोचले. क्रेनच्या सहाय्यानं अपघातग्रस्त वाहन बाजूला करून वाहतूक सुरळीत करण्यात आली. तर जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.