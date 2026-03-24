Pune Snake Discovery: डोळे नसलेल्या सापावर संशोधन; पुण्यातील ‘तस्कर’ सापाची आंतरराष्ट्रीय जर्नलमध्ये नोंद, डोळ्यांच्या जागी गुळगुळीत खवले!

पुणे : पाषाण-सुतारवाडी परिसरात आढळलेल्या जन्मताच डोळे नसलेल्या एका दुर्मीळ 'तस्कर' या सापाच्या शोधाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दखल घेण्यात आली आहे. पुण्याचे सर्पमित्र अनिल कानस्कर आणि सोलापूरचे सर्प अभ्यासक राहुल शिंदे यांचे हे संयुक्त संशोधन अमेरिकेतील 'रेपटाईल्स अँड अँफीबियन्स' या जर्नलमध्ये नुकतेच प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. पाषाण परिसरातील सुतारवाडी येथे १९ डिसेंबर २०२४ रोजी बचावकार्यादरम्यान हा साप आढळला. सुमारे २० सेंमी लांबीच्या या तस्कर सापाला डोळे नाहीत. डोळ्यांच्या जागी गुळगुळीत खवले असून, बाहुलीच नसल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. तसेच जबड्याची रचनाही थोडी वेगळी होती..या अवस्थेला शास्त्रीय भाषेत 'बायलॅटरल अनऑफथालमिया' असे म्हणतात. अशी स्थिती जन्मजात असून, भ्रूणावस्थेत डोळ्यांची निर्मिती न होणे किंवा अपूर्ण राहते. सापांमध्ये अशी स्थिती अत्यंत दुर्मीळ असून तस्कर जातीतील ही पहिली नोंद मानली जात असल्याचे सांगण्यात आले. इतर बाबतीत तो साप पूर्णपणे निरोगी असल्याने त्याला नैसर्गिक अधिवासात सुरक्षितपणे सोडण्यात आले. या कार्यासाठी पुणे वनविभाग, रफीक शेख आणि गणेश माने यांचेही सहकार्य लाभले..बचावकार्यादरम्यान असा वेगळ्या वैशिष्ट्यांचा साप आढळणे हे आमच्यासाठीही अनोखे होते. तस्कर सापाला डोळे नसल्याचे पाहून शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला. या सापाचे योग्य निरीक्षण करून, त्यावर संशोधन करता आले, ही आनंदाची बाब आहे.- अनिल कानस्कर, सर्पमित्र.