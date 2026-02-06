पुणे

Pune Wildlife News : शिरूर तालुक्यात बिबट्याचे तीन बछडे आढळल्याने उडाली खळबळ; शेतकरी, ऊसतोड मजुरांमध्ये भीतीचे वातावरण

Leopard Cubs Found in Sugarcane Fields Trigger Panic in Ambale Shirur : आंबळे परिसरातील उसाच्या शेतात पुन्हा बिबट्याचे तीन बछडे आढळल्याने शेतकरी व मजुरांमध्ये भीती पसरली असून वनविभागाकडून दक्षता घेण्यात येत आहे.
न्हावरे : आंबळे (ता. शिरूर) येथील शेतात दोन दिवसांपूर्वीच ऊस तोड सुरू असताना बिबट्याचे दोन बछडे आढळून (Leopard Cubs Found in Ambale Shirur) आले होते. वनविभागाने त्या बछड्यांची आईशी भेट घडवून आणली होती. मात्र, आता पुन्हा याच ठिकाणी गुरुवारी (ता.५) बिबट्याचे तीन बछडे आढळून आल्याने येथील परिसरात खळबळ उडाली आहे. या घटनेने परिसरातील शेतकरी व ऊसतोड मजुरांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

