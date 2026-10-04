पुणे

Abhijeet Dipke MPSC : धर्म-जातीच्या नावावर मत मागता, पण शिक्षणाचं काय?’; पुण्यातील एमपीएससी आंदोलनात अभिजीत दिपकेंचा सवाल

Pune Student Protest : पुण्यातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला भेट देत अभिजित दिपके यांनी नागरिकांच्या राजकीय जागरूकतेवर प्रश्न उपस्थित केले. मतदानाचा अधिकार नेमका कशासाठी वापरायचा, याबाबत नागरिकांमध्ये अधिक जागरूकता आवश्यक असल्याचे दिपके म्हणाले.
Pune Student Protest: Abhijit Dipke Raises Questions Over Students’ Future

Pune Student Protest: Abhijit Dipke Raises Questions Over Students’ Future

sakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रश्नांवरून पुण्यात सुरू असलेल्या आंदोलनाला भेट देताना कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी सरकारसह नागरिकांच्या राजकीय जाणीवांवरही भाष्य केले. मतदानाचा अधिकार आणि मूलभूत जबाबदाऱ्यांबाबत नागरिकांमध्ये अद्याप पुरेशी जागरूकता नसल्याचे त्यांनी म्हटले.

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