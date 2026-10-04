Abhijeet Dipke MPSC : धर्म-जातीच्या नावावर मत मागता, पण शिक्षणाचं काय?’; पुण्यातील एमपीएससी आंदोलनात अभिजीत दिपकेंचा सवाल

विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रश्नांवरून पुण्यात सुरू असलेल्या आंदोलनाला भेट देताना कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी सरकारसह नागरिकांच्या राजकीय जाणीवांवरही भाष्य केले. मतदानाचा अधिकार आणि मूलभूत जबाबदाऱ्यांबाबत नागरिकांमध्ये अद्याप पुरेशी जागरूकता नसल्याचे त्यांनी म्हटले. .दिपके म्हणाले, "सायन्सचं पुस्तक मोठं असतं, मॅथ्सचं पुस्तकही मोठं असतं; पण सिव्हिक्सचं पुस्तक, ज्यातून नागरिक कसा बनायचा आणि देशाबद्दल काय जबाबदाऱ्या आहेत हे शिकवलं जातं, ते सगळ्यात छोटं असतं." नागरिकांना मतदान नेमके कशासाठी करायचे, याबाबत अधिक जागरूकता आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. .CJP Protest Shivaji Park : अभिजित दिपके मुंबई पोलिसांच्या रडारवर? शिवाजी पार्कवरील आंदोलन बेकायदेशीर?; CJPच्या चार पदाधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार."कोणीही येतो आणि धर्म धोक्यात आहे, मत द्या असं म्हणतो. कोणी जात धोक्यात असल्याचं सांगून मत मागतो. पण त्याने तुमच्या आयुष्यात काय बदलणार आहे? तुम्हाला चांगले शिक्षण मिळणार आहे का? घरासमोरचा रस्ता चांगला होणार आहे का? पेपर लीक थांबणार आहेत का?" असे प्रश्न दिपके यांनी उपस्थित केले..विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न गंभीर असून संबंधित जबाबदार व्यक्तींनी त्याची दखल घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. "एवढ्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य स्टेकवर आहे. काही चूक झाली असेल तर राजीनामा का द्यायचा नाही? तुम्हाला कशासाठी बसवलं आहे?" असा सवाल त्यांनी केला..Rahul Gandhi MPSC Students Protest : एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला राहुल गांधींचा पाठिंबा; म्हणाले, ‘आश्वासने नकोत, ठोस कारवाई हवी’.यावेळी दिपके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही टीका केली. अध्यक्षपदाच्या नियुक्त्यांवर प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी "फ्रेंड्स विथ बेनिफिट" असा टोला लगावला. तसेच महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातला नेले जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी सरकारच्या धोरणांवर टीका केली. .दरम्यान, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांची नागरिकांनी कदर करावी, असेही दिपके म्हणाले. "आपल्याला अधिकार सहज मिळाले आहेत, त्यामुळे कदाचित त्यांचे महत्त्व आपल्याला जाणवत नाही. आपल्या फंडामेंटल राईट्सबाबत आपण अधिक संवेदनशील होण्याची गरज आहे," असे त्यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.