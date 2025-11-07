पुणे

Pune News : ऊसतोड कामगारांच्या सुरक्षिततेची काळजी घ्या; बिबट्याच्या वाढत्या दहशतीमुळे साखर आयुक्तालयाच्या कारखान्यांना सूचना

Sugar Commissionerate's Safety Directive : ऊसतोडणीच्या हंगामात ऊस क्षेत्रात वाढलेल्या बिबट्याच्या धोक्यामुळे कामगारांची व त्यांच्या लहान मुलांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी साखर आयुक्तालयाने सर्व साखर कारखान्यांना विशेष उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
पुणे : ऊसतोडणी हंगामात बिबट्याच्या हालचालींचा वाढता धोका लक्षात घेऊन, साखर आयुक्तालयाने सर्व सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांना ऊसतोड कामगारांच्या सुरक्षेसाठी विशेष उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. प्रामुख्याने पती-पत्नी कामगार ऊसतोडणी करीत असताना, त्यांच्या मुलांच्या संगोपनाची, तसेच शिक्षणाची व्यवस्था करण्यासह शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती वाढविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

