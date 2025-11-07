Pune News : ऊसतोड कामगारांच्या सुरक्षिततेची काळजी घ्या; बिबट्याच्या वाढत्या दहशतीमुळे साखर आयुक्तालयाच्या कारखान्यांना सूचना

पुणे : ऊसतोडणी हंगामात बिबट्याच्या हालचालींचा वाढता धोका लक्षात घेऊन, साखर आयुक्तालयाने सर्व सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांना ऊसतोड कामगारांच्या सुरक्षेसाठी विशेष उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. प्रामुख्याने पती-पत्नी कामगार ऊसतोडणी करीत असताना, त्यांच्या मुलांच्या संगोपनाची, तसेच शिक्षणाची व्यवस्था करण्यासह शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती वाढविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..वनविभागाच्या मदतीने बिबट्याच्या अधिवासाची माहिती देणे, शेताऐवजी सुरक्षित ठिकाणी निवासाची सोय करणे, झोपड्यांना संरक्षण देण्याबाबतही सूचना केल्या आहेत. राज्यात ऊसगाळप हंगाम सुरू असून, ऊसतोडणी सुरू झाली आहे. बिबट्याचा अधिवास हा ऊस क्षेत्रात वाढल्याने मानवी वस्तीवर हल्ल्यांचे प्रमाण काही दिवसांपासून वाढले आहे. ऊसतोडणीवेळी काय काळजी घ्यावी, तसेच कारखान्यांनी कोणत्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या, याची नियमावली साखर आयुक्तालयाने सर्व कारखान्यांना पाठवली आहे..Buldhana Crime : मध्य प्रदेश मधील अग्नी शस्त्र निर्मिती; गृह खात्यासाठी ठरतेय डोकेदुखी .दरम्यान, ऊस कारखान्यांच्या परिसरात आणि ऊसतोडणीच्या ठिकाणी कामगार झोपड्या उभारून वास्तव्य करतात. या काळात ऊसतोडणीदरम्यान बिबट्याची पिल्ले आढळणे, तसेच कामगारांवर हल्ल्यांच्या घटना वाढल्याचे निदर्शनास येत आहे. विशेषतः पती-पत्नी ऊसतोडणीच्या कामात गुंतलेले असताना, त्यांच्या लहान मुलांवर बिबट्याचे हल्ले होण्याच्या घटनाही वारंवार घडत आहेत..नागरिकांनी याबाबत खबरदारी घ्यावीऊसतोड कामगाराच्या वास्तव्याच्या ठिकाणी सौरऊर्जा कुंपण करालहान मुले, ज्येष्ठ नागरिकांना घराच्या बाहेर आणि शेतात एकटे सोडू नकाशेतात समूहाने काम करावेघराबाहेर आणि शेतात उघड्यावर झोपू नकादिवस उगवण्यापूर्वी आणि दिवस मावळल्यानंतर शेतात जाऊ नका.ऊसगाळप सुरू झाला असल्याने बिबट्याचा धोका टाळण्यासाठी ऊसतोडणी कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी समूहाने काम करावे. बिबट्याचा अधिवास असलेल्या भागातील ऊसक्षेत्रात वनविभागाने जनजागृती, त्याचबरोबर आवश्यक उपाययोजना करण्याची सूचना दिली आहे.- डॉ. संजय कोलते, साखर आयुक्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.