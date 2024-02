France Educational Visa: फ्रान्समध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांच्या व्हिसाबाबत महत्वाची माहिती; "पैसा नसला तरी..."

पुणे : युके आणि विशेषतः फ्रान्समध्ये शिक्षणासाठी भारतीय विद्यार्थ्यांच्या व्हिसाबाबत महत्वाची माहिती फ्रान्सचे काऊन्सिल जनरल जीन मार्क सेरे चार्टेल यांनी शुक्रवारी पुण्यात दिली. त्यांनी म्हटलं की, भारतीय विद्यार्थ्यांना फ्रान्समध्ये शिक्षणासाठी केवळ मेरिट आणि प्रोत्साहन याच गोष्टी महत्वाच्या आहेत. त्यांची आर्थिक स्थिती कशी आहे, हे त्यांना व्हिसा मिळवण्यासाठी महत्वाचं नाही, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. (merit enough for indians to study in france counsul general)