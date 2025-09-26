Pune : उपचारासाठी ५ किमीची पायपीट, वृद्धेला जावयानं पाठीवरून रुग्णालयात नेलं; पुण्यातली घटना

पुण्यात वृद्धेला तरुणानं पाठीवरून रुग्णालयात नेल्याची घटना समोर आलीय. तब्बल ५ किमी पायपीट केल्यानंतर वृद्ध महिलेला दवाखान्यात दाखल करण्यात आलं. पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यात ही घटना घडली. रस्त्या अभावी आजारी महिलेला जावयानं खांद्यावरून नेलं. डोंगराळ भागात रस्ता नसल्यानं स्थानिकांची गैरसोय होते. या भागात रस्ता करावा अशी मागणी आता नागरिकांकडून होत आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, भोर तालुक्यातील वरची धानवली इथं आदिवासी पाडा आहे. या पाड्यातील वृद्ध महिला बनाबाी नथू धनावले यांची प्रकृती बिघडली होती. औषध गोळ्यांनंतरही सुधारणा झाली नाही आणि प्रकृती गंभीर बनली. शेवटी कोणतंच वाहन घरापर्यंत नेता येत नसल्यानं जावयानंच वृद्धेला खांद्यावर घेतलं अन् पाच किमी पायपीट करत दवाखान्यात पोहोचवलं..दादा चुलता पुतण्याचं नातं...; कार्यकर्ता ओरडला, अजितदादा म्हणाले, मला नको सांगू.बनाबाई यांची तब्येत खूपच गंभीर बनल्यानंतर जावई सुरेश वाघमारे हे सासरी गेले. त्यांनी सासू बनाबाई यांना पाठीवर घेत पायवाटेनं दवाखान्याचा रस्ता गाठला. निघूडघर इथं दवाखान्यात दाखल केल्यानंतर त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, रस्त्याअभावी रुग्णांचे हाल होत असल्यानं नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. लोकप्रतिनिधींकडून दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचे आरोपही स्थानिकांनी केले..धानवली हे भोर तालुक्यातल्या डोंगरी भागात वसलेलं गाव आहे. आदिवासी पाड्यांकडे जाणारा रस्ता कच्चा आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात कोणतंच वाहन नेता येत नाही. पक्का रस्ता नसल्यानं आजारी व्यक्तींना खांद्यावरून किंवा झोळीतून न्यावं लागतं. अनेकदा लेखी आणि तोंडी मागणी केल्यानंतरही गावाला रस्ता मिळाला नाही. तसंच पुनर्वसनाच्या मागणीकडेही लक्ष दिले जात नसल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.