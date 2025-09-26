पुणे

Pune : उपचारासाठी ५ किमीची पायपीट, वृद्धेला जावयानं पाठीवरून रुग्णालयात नेलं; पुण्यातली घटना

Pune News : भोर तालुक्यातील आदिवासी पाड्यावरील वृद्ध महिलेची प्रकृती गंभीर झाली होती. तिला उपचारासाठी नेण्यासाठी स्थानिकांना मोठी कसरत करावी लागली. पाच किमी अंतर पाठीवरून नेत तिला रुग्णालयात दाखल केलं.
Son-in-Law Carries Elderly Woman 5 Km to Pune Hospital

Son-in-Law Carries Elderly Woman 5 Km to Pune Hospital

Esakal

सूरज यादव
Updated on

पुण्यात वृद्धेला तरुणानं पाठीवरून रुग्णालयात नेल्याची घटना समोर आलीय. तब्बल ५ किमी पायपीट केल्यानंतर वृद्ध महिलेला दवाखान्यात दाखल करण्यात आलं. पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यात ही घटना घडली. रस्त्या अभावी आजारी महिलेला जावयानं खांद्यावरून नेलं. डोंगराळ भागात रस्ता नसल्यानं स्थानिकांची गैरसोय होते. या भागात रस्ता करावा अशी मागणी आता नागरिकांकडून होत आहे.

Loading content, please wait...
pune
bhor
Road Development
Tribal
Tribal Areas

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com