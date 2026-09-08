Pune University Result Delay: पुणे विद्यापीठाच्या भाषा भवनातील निकाल १०० दिवसांनंतरही प्रलंबित; ३०० हून अधिक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन विभागाच्या दिरंगाईचा फटका पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांना बसला आहे. भाषा भवनातील (खेर वाङ्मय भवन) प्रथम वर्ष (द्वितीय सत्र) मे २०२६ च्या परीक्षेचा निकाल १०० दिवस उलटूनही जाहीर झालेला नाही. नियमानुसार परीक्षा संपल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत निकाल लावणे बंधनकारक असताना झालेल्या या विलंबाविरोधात विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समितीने आक्रमक पवित्रा घेतला असून, येत्या १४ सप्टेंबरपासून परीक्षा विभागासमोर बेमुदत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे..भाषा भवनातील मराठी, हिंदी, इंग्रजी, संस्कृत आणि पाली आदी विभागांतील ३०० हून अधिक विद्यार्थ्यांचे निकाल रखडले आहेत. निकाल न लागल्यामुळे या विद्यार्थ्यांना द्वितीय वर्षात अधिकृत प्रवेश घेता आलेला नाही. परिणामी, बहुतांश विद्यार्थ्यांचे ‘कमवा व शिका’ (कर्मवीर भाऊराव पाटील) योजना, विविध शासकीय शिष्यवृत्ती, विद्यापीठाचे ग्रंथालय, वाचनालय आणि इंटरनेट सुविधांचे लाभ बंद झाले आहेत..भाषा भवनात शिक्षण घेणारे बहुतांश विद्यार्थी हे ग्रामीण भागातील शेतकरी, कष्टकरी, दलित, ओबीसी व बहुजन कुटुंबांतील आहेत. पुण्यात राहून शिक्षण घेण्यासाठी ‘कमवा व शिका’ योजना हाच अनेकांसाठी मुख्य आर्थिक आधार असतो. मात्र, निकालाअभावी योजना बंद झाल्याने विद्यार्थ्यांसमोर शहरात राहण्याचा आणि शिक्षण सुरू ठेवण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. याप्रकरणी परीक्षा व मूल्यमापन विभागाचे संबंधित अधिकारी राजेंद्र तलवारे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही..अभिजात भाषेचा गौरव, पण भाषा भवनाची उपेक्षा!"जानेवारी २०२७ मध्ये पुणे विद्यापीठात १०० वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन होणार आहे. तसेच मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जाही मिळाला आहे. असे असताना ज्ञान आणि भाषेचे संवर्धन करणाऱ्या याच विद्यापीठात भाषा विषयांच्या विद्यार्थ्यांचे निकाल १०० दिवस रखडणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. परीक्षा विभागाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आले असून प्रशासनाने तातडीने निकाल जाहीर करावा."अभिषेक शेलकर, अध्यक्ष, विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समिती (SPPU युनिट)."मे महिन्यात परीक्षा देऊनही निकाल लागलेला नाही. निकाल नसल्याने ग्रंथालय, वाचनालय यांसारख्या आवश्यक शैक्षणिक सुविधा मिळण्यात अडचणी येत आहेत." साक्षी बनसोडे, विद्यार्थिनी, मराठी विभाग."विद्यापीठाच्या नियमानुसार ४५ दिवसांत निकाल लागणे बंधनकारक आहे. मात्र १०० दिवस उलटूनही निकाल न लागल्याने 'कमवा व शिका' योजना आणि शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरता येत नाहीत. यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे."श्रीकांत कांबळे, विद्यार्थी, भाषा भवन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.